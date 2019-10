Manuel Capra in azzurro in Coppa del Mondo

TRENTO. Avvio di stagione da incorniciare per il ciclocrossista Manuel Capra che, dopo aver brillato nelle prime due tappe del Giro d’Italia, è stato convocato per la prova di Coppa del Mondo in programma domenica 20 ottobre a Berna, in Svizzera. Le prestazioni offerte dallo junior di Carzano non sono passate inosservate al ct Fausto Scotti, che ha premiato il promettente atleta in forza al Veloce Club Borgo con la maglia azzurra. Capra la vestirà domenica mattina alle 10, quando prenderà il via la prima delle gare in programma, quella riservata agli Juniores.



Il valsuganotto ha aperto proprio in Svizzera la stagione del ciclocross, quinto e migliore degli italiani in una gara internazionale disputata Illnau a fine settembre. Per lui, successivamente, sono arrivate nuove conferme al Giro d’Italia Ciclocross. Capra ha impressionato soprattutto nella prima tappa, andata in scena il 6 ottobre a Ferentino, in Ciociaria, dove il portacolori del club borghigiano ha provato l’azione in solitaria, poi battuto allo sprint dal bellunese Daniel Cassol. Domenica scorsa, invece, per Capra è arrivato un buon quarto posto nella seconda tappa, a Corridonia, preludio alla chiamata in azzurro.



Assieme a lui, difenderanno i colori dell’Italia a Berna anche Filippo Agostinacchio, Francesca Baroni, Sara Casasola, Daniel Cassol, Federico Ceolin, Davide De Pretto, Antonio Folcarelli, Lorenzo Masciarelli, Kevin Pezzo Rosola, Gaia Realini e Davide Toneatti. L.F.