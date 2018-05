Lo show di Yannick Franke manda al tappeto Avellino

TRENTO. L’uomo che non ti aspetti: Yannick Franke, per mesi 0 minuti, decide gara-3 tra la Dolomiti Energia e la Sidigas Avellino mettendo a segno 10 punti in 2 minuti e ispirando il parziale di 14-0 con il quale la squadra di Maurizio Buscaglia ha mandato al tappeto quella di Pino Sacripanti al termine di un incontro altrimenti equilibratissimo. Finisce 88-80, con l’olandese mvp (17 punti), Dustin Hogue miglior realizzatore con 20 punti ma soprattutto vincitore del confronto con il “gigante” Fesenko (5) e ancora Diego Flaccadori (12), Shavon Shields (12) e un buon Jorge Gutiérrez (10) in doppia cifra. Vittoria ovviamente importantissima: avanti 2-1 nella serie, l’Aquila Basket può chiudere il conto e conquistare la semifinale già sabato sera, sempre alla Blm Group Arena e sempre alle 20.45.

Senza Gomes, Shields parte in quintetto assieme a Forray, Sutton, Silins e Hogue, mentre Sacripanti ovviamente non cambia di una sola virgola quello vittorioso in gara-2 (Filloy, Rich, Wells, Leunen e Fesenko). Dopo 6’ è 10-15 con la Dolomiti Energia che difende forte sotto canestro, in tre occasioni colpisce con Forray ispiratore di vertiginosi contropiede e ispirato nelle combinazioni con Hogue e Silins, ma subisce la precisione dei mortiferi esterni della Scandone dal perimetro (triple di Rich e Wells). Buscaglia trova in panchina i punti per rientrare: l’Aquila Basket accorcia con uno splendido arresto e tiro di Flaccadori e la tripla di Franke, ma la Sidigas replica con i 4 punti di Auda (17-21 al 10’). Di più: a cavallo tra primo e secondo periodo l’olandesino firma i 7 punti che valgono il pareggio della squadra bianconera, costringendo Sacripanti a chiamare il primo time out fella partita. Equilibrio che non si schioda fino al 15’, anche perché al tecnico fischiato a Buscaglia fa seguito quello in cui incappa Wells e alla tripla di Scrubb replicano Sutton (primi 2 punti della sua partita, dopo un purtroppo classico “ zero su due”) e Flaccadori (28-27). Già tre falli per Hogue Rich fa due su due, Lechthaler usa le maniere forti con Fesenko ma Avellino trova ancora dall’arco dei 6,75 i punti per il nuovo sorpasso al 18’ (34-37 e time out Buscaglia). Il gigante ucraino non è quello di gara-2 (appena 2 punti al 20’), Trento gli ruba la palla e colpisce in contropiede con Shields, ma la Scandone torna comunque negli spogliatoi con due possessi di vantaggio grazie alla precisione di Scrubb (37-41).

In avvio di secondo tempo l’infortunio alla caviglia destra del play italo-argentino della Sidigas Filloy e il quasi contestuale “risveglio” di Dominique Sutton (41-43 al 22’). Si “accende” finalmente anche Shields (5 punti in fila), ma il neoentrato Renfroe firma due triple,che assieme ai 2 di Fesenko fanno +6 Avellino al 25’. La Dolomiti Energia torna ad un solo possesso di svantaggio grazie al gioco da 3 punti di Hogue e accorcia ulteriormente con Sutton, costringendo Sacripanti a chiamare time out (52-53 al 27’). Con Sutton comunque troppo spesso fermo con la palla inconcludentemente tra le mani, l’Aquila resta in scia ancora grazie a Hogue e all’ispirato Gutiérrez (56-58 al 30’) e piazza il controsorpasso con Flaccadori e Shields in avvio di periodo conclusivo. Nel frattempo Sacripanti torna a disporre di Filloy, leggermente scavigliato e fasciato a dovere, ma due liberi, la tripla ed il gioco da tre punti di Franke portano sul 14-0 l’incredibile parziale in favore della Dolomiti Energia (68-58 al 32’). L’olandesino è indemoniato, la Blm Group Arena aiuta la difesa trentina e Yannick fa +12. Il vento è cambiato, Hogue fa due su due e tiene il vantaggio trentino in doppia cifra al 35’ (74-63). Avellino torna a colpire dall’arco con Rich e prepara l’assalto finale: 76-71 al 37’ con i liberi di Auda, Trento la respinge con il gioco da 3 punti di Shields e il due su due di Forray (81-72). La tripla di Filloy tiene viva la speranza della Scandone al 39’ (82-76). Gutiérrez esce per cinque falli, ma questa volta tra gli applausi di via Fersina (e questa è già una notizia), Hogue schiaccia, Flaccadori ci mette anche l’and one ed è una liberazione per la Dolomiti Energia, che vince 88-80, passa a condurre 2-1 nella serie best of five e sabato, sempre alla Blm Group Arena, potrà “servire” per la semifinale.

Twitter: @mauridigiangiac

©RIPRODUZIONE RISERVATA