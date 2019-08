Letizia Paternoster campionessa europea

ALKMAAR (OLANDA). Un altra medaglia d'oro per Letizia Paternoster. La trentina di Revò si è laureata campionessa europea Under 23, vincendo la prova in linea dei campionati continentali di Alkmaar, in Olanda.

Nettissimo il successo in volata della nonesa, assieme a lei sono salite sul podio la polacca Marta Lach e la olandese Lonneke Uneken.