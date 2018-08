Le regionali nel girone triveneto 

TRENTO. Dopo l’esperienza della scorsa stagione nel girone lombardo, adesso si guarda ad Est. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei 9 raggruppamenti del torneo di Serie D, che prenderà il via ufficialmente il prossimo 16 settembre. La novità è rappresentata dal girone e dalle avversarie: nel prossimo campionato Levico Terme, Trento, San Giorgio e Virtus Bolzano si confronteranno con le compagini provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Del raggruppamento fanno, dunque, parte due squadre della provincia di Belluno (Belluno e Union Feltre), due vicentine (Arzignano Valchiampo e Cartigliano), una compagine trevigiana (il Montebelluna), due patavine (Campodarsego – che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia di serie D – ed Este), due formazioni veneziane (Sandonà e ClodienseChioggia), due della provincia di Rovigo (Delta Porto Tolle e Adriese) e tre friulane, il Cjarlins Muzane (Udinese) e le pordenonesi Tamai e Chions.



L'attesa, adesso, è per il calendario, che verrà svelato - presumibilmente - nei primi giorni della prossima settimana anche se, in tal senso, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora indicato una data precisa.