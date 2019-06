La Roma a Pinzolo dal 29 giugno al 7 luglio

TRENTO. L'AS Roma torna a Pinzolo dove, dal 29 giugno al 7 luglio, svolgerà il ritiro estivo in vista della prossima stagione e in particolare degli impegni nei turni preliminari di Europa League. I giallorossi - informa il club che ha ufficializzato il programma sul proprio sito - disputeranno in Val Rendena anche un'amichevole prima del rientro nella Capitale. Come di consueto il programma sarà ricco di incontri e di attività, tra le quali non mancheranno il saluto della squadra ai tifosi, il Village e lo store ufficiale.

«Sport e turismo sono un abbinamento vincente per il Trentino - afferma il ceo di Trentino Marketing, Maurizio Rossini -. Oggi salutiamo questo ritorno della Roma a Pinzolo, a dimostrazione di un rapporto davvero speciale che si è creato negli anni con la Società e i suoi tifosi che, numerosi, frequentano le nostre località nella stagione estiva e in quella invernale».

«I ritiri dei club calcistici costituiscono un traino importante per il movimento turistico estivo in Trentino, perché in grado di assicurare presenze significative, visibilità mediatica e ricadute economiche di rilievo sui territori», sottolinea l'assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni.