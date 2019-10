La prima volta dell’Isera Slomic affonda il Modena 

TRENTO. La prima volta? Non si scorda mai. Al secondo tentativo l’Isera, ripescata in estate e per la prima volta al via di un torneo nazionale “maggiore”, festeggia il primo successo nel campionato di serie C. La doppietta della scatenata Saliha Slomic permette alla formazione lagarina di superare per 2 a 0 il San Paolo Modena nella sfida salvezza andata in scena in terra emiliana. Grande festa per le ragazze guidata da Senad Slomic (papà del bomber), che domenica prossima a Cornalà riceveranno la visita della “corazzata” Brescia, grande favorita per il successo finale.



Sorride anche il Brixen, che piega per 2 a 0 il Venezia davanti al pubblico amico e resta agganciato alle battistrada, mentre si ferma la corsa del Trento Clarentia, che non riesce ad avere ragione del Cortefranca, compagine che le gialloblù avevano già affrontato e superato in Coppa Italia. A Mattarello le bresciane s’impongono per 2 a 1 con Poli che firma il provvisorio uno a uno, ma una disattenzione di troppo in fase difensiva costa carissima alla compagine di Libero Pavan, impegnata domenica prossima nel derbyissimo contro il Südtirol, sconfitto domenica a Gordige. Giornata assolutamente fruttuosa, infine, per l’Unterland, che batte per 5 a 2 il Padova.



I RISULTATI: Acf Trento Clarentia - Cortefranca 1-2; Brescia - Atletico Oristano 14-0; Brixen Obi - Venezia 2-0; Gordige - Südtirol Damen 2-1; San Paolo - Isera 0-2; Unterland Damen - Padova 5-2; Vicenza - Accademia Spal 6-0.

LA CLASSIFICA: Brescia, Vicenza, Cortefranca, Gordige e Brixen Obi 6 punti; Unterland Damen 4; Acf Trento Clarentia e Isera 3; Venezia 1; Padova, Südtirol Damen, San Paolo, Accademia Spal e Atletico Oristano 0.



IL PROSSIMO TURNO (domenica 20 ottobre): Atletico Oristano - Accademia Spal; Cortefranca - Unterland Damen; Isera - Brescia; Padova - Vicenza; San Paolo - Brixen Obi; Südtirol Damen - Acf Trento Femminile; Venezia - Gordige.



Campionato d’Eccellenza



La capolista Falzes supera di misura lo Jugend Neugries e prosegue la propria corsa a +4 sul Maia Alta di Gianni Reale (dopo una “vita” nel calcio a 5 è passato al calcio a 11), passato a valanga sul Val d’Ega. In terza piazza l’Azzurra (3 a 2 al Red Lions) e in quarta il Valli del Noce di Pippo Moratti (ottima vittoria sul campo del Chiusa) con le due compagini trentine che devono recuperare lo scontro diretto e, dunque, sono in piena corsa per il primato.



I RISULTATI (5a giornata): Azzurra - Red Lions Tarsch 3-2; Chiusa - Valli del Noce 0-2; Eggental - Maia Alta 0-9; Niederdorf - Riffian Kuens 2-2; Pfalzen - Jugend Neugries 1-0.



LA CLASSIFICA: Pfalzen 15 punti; Maia Alta 11; Azzurra* 10; Valli del Noce* e Jugend Neugries 9; Chiusa 6; Red Lions Tarsch e Niederdorf 4; Riffian Kuens 1; Eggental 0. *: una partita in meno.



IL PROSSIMO TURNO (sabato 19 ottobre): Jugend Neugries - Azzurra; Maia Alta - Chiusa; Red Lions Tarsch - Niederdorf; Riffian Kuens - Eggental; Valli del Noce - Pfalzen.



©RIPRODUZIONE RISERVATA.