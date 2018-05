La Fraglia Riva sul podio a Livorno 

LIVORNO. Ancora soddisfazioni dalla squadra Optimist della Fraglia Vela Riva, che ha partecipato a Livorno alla prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder+Sport. La manifestazione organizzata dal Circolo Nautico Livorno ha visto la partecipazione di 405 giovani velisti provenienti da tutta Italia, con i giovani atleti rivani ancora una volta tra i più numerosi e vincenti, con il coach Santiago Lopez e alcuni genitori che hanno partecipato alla trasferta toscana. Cinque regate in tutto, nel primo giorno estive e nell'ultimo quasi autunnali con pioggia e fresco .



Dopo le prime due regate con vento sui 7-8 nodi e la pausa forzata del giorno successivo a causa del libeccio e soprattutto dei frangenti che non hanno permesso di uscire in sicurezza dalla base nautica del nuovo Centro Velico livornese, successivamente nonostante la pioggia si è regatato in tutti e due i campi posizionati dal Circolo Nautico Livornese, club a cui la Federazione Italiana Vela ha affidato l’organizzazione in acqua. Dopo una partenza falsa nel campo Juniores in cui il vento ha dato un netto salto di direzione, in tarda mattinata si è riusciti a procedere velocemente con la serie di partenze per le tre batterie Juniores e le due Cadetti, nel momento in cui il vento si è stabilizzato da terra con direzione 100-110° e un’intensità di 10 nodi.



Ben tre premiati portacolori della Fraglia vela Riva nei primi cinque Cadetti con il dominio di Mosè Bellomi che ha lasciato 7 punti al compagno di squadra Manuel De Asmundis: Mosè ha infilato 4 primi e un 11esimo poi scartato. Manuel è stato più altalenante, riuscendo comunque a piazzare un primo in regata 2 e aggiudicarsi in generale un ottimo secondo posto assoluto su 195 partecipanti. Ottimo quinto posto anche per Valentino Blewett, primo nella regata d’esordio. Podio anche tra gli Juniores (205 partecipanti) con un bravissimo Alex Demurtas terzo assoluto, dopo aver realizzato due primi parziali, un secondo, un terzo e un decimo scartato. Alex è stato particolarmente attento nella prima regata dell’ultimo giorno (vinta), perché nella sua batteria è stato il primo ad accorgersi che la decina di avversari che gli era davanti stava sbagliando completamente percorso portandosi verso la boa del campo di regata dei Cadetti (di colore completamente diverso). Demurtas è arrivato terzo in parità di punteggio con il secondo, il ligure Bonelli, mentre ha vinto il campione del mondo in carica Marco Gradoni, che ha realizzato 5 primi.