TRENTO. Un'altra vittoria per la Delta Informatica, capolista del Girone B della Serie A2 femminile di volley. Fondriest e compagne hanno letteralmente travolto la P2P Smiles Baronissi ultima in classifica: 3-0 il risultato finale, con la centrale Eleonora Furlan protagonista assoluta con il 60% in attacco e 6 muri.