La Coppa del Mondo scatta da Sölden

Trento. L’attesa è quasi terminata. Sabato, con lo slalom gigante femminile di Sölden (prima manche alle ore 10, seconda alle 13, domenica si replica con gli stesso programma al maschile), prenderà il via la Coppa del Mondo di sci alpino. Massimo circuito internazionale che nella nostra regione approderà a dicembre, con i doppi appuntamenti al maschile in Val Gardena (venerdì 20/12 superG, sabato 21/12 discesa libera) e Val Badia (domenica 22/12 slalom gigante, lunedì 23/12 gigante parallelo. È slittato invece dopo le vacanze natalizie lo slalom speciale di Madonna di Campiglio, in programma l’8 gennaio 2020 (prima manche alle 17.45, seconda alle 20.45).



In attesa che i campioni scendano in pista, mercoledì sera i riflettori del Circo Bianco erano puntati tutti proprio sugli organizzatori della cosiddetta 3Tre, che hanno presentato la loro gara a Mosca, a pochi passi dalla Piazza Rossa. Oltre 150 persone si sono riunite nel centralissimo Audi City Center Moscow per la presentazione dello slalom notturno sul Canalone Miramonti. Il 3Tre on Tour – il grande viaggio di promozione dell’appuntamento di Madonna di Campiglio – è sbarcato per la prima volta in Russia, e non è un caso: l’edizione 2019/2020 della 3Tre abbandonerà, per una volta, la classica data del 22 dicembre per collocarsi l’8 gennaio 2020, proprio all’indomani del Natale ortodosso: un’occasione preziosa per gli appassionati russi per unire l’esperienza di un evento sportivo indimenticabile e la scoperta di un territorio e una skiarea d’eccellenza come quella che sorge nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Organizzato dal Comitato 3Tre e dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena in collaborazione con Enit Russia e con la Federazione sci russa, 3Tre on Tour a Mosca ha visto la partecipazione – fra gli altri – del presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci, del direttore generale dell’Apt Campiglio-Pinzolo-Val Rendena Matteo Bonapace, di Fabio Gerola di Trentino Marketing, di Alexey Orlov, capo del settore sci alpino della Federazione sci russa, di Irina Petrenko, responsabile Enit Mosca, di Pierluigi Schettino, primo consigliere dell’Ambasciata italiana in Russia, e di Pier Paolo Celeste, direttore dell’Istituto del commercio estero (Ice).