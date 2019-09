La Coppa d'Oro parla inglese

BORGO VALSUGANA. Parla inglese la 52esima edizione della Coppa d'Oro, corsa ciclistica per Allievi sulla distanza degli 87 chilometri. Sul traguardo di via Spagolla, a Borgo Valsugana, ad esultare è il britannico Max Poole, che ha preceduto i compagni di fuga Valinotto e Simonetto. Quinto posto per il trentino Marco Andreaus, 13esimo l'altro portacolori del Veloce Club Borgo Dalvai. Ospite d'onore il due volte campione del mondo Gianni Bugno: nella foto di Giuseppe Facchini è lui a premiare Poole.