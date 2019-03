La 50 di Oslo parla russo, Salvadori è 20esimo

OSLO (NORVEGIA). La Russia scrive la storia dello sci di fondo nella 50 km in tecnica classica di Oslo. Per la prima volta: a trionfare è Alexander Bolshunov, nuovo leader di Coppa del mondo; secondo Maxim Vylegzhanin, terzo è Andrey Larkov. L’azzurro Francesco De Fabiani ha chiuso in 18esima posizione con un ritardo di 1’03”9 da Bolshunov, accumulato tutto negli ultimi tre chilometri. Fino a quel momento era rimasto in coda al gruppo di testa, poi nei saliscendi finali, non ha più retto il ritmo. Buona la prestazione del primierotto Giandomenico Salvadori, ventesimo con due minuti e 4 decimi di ritardo: ha vinto la volata del primo gruppetto degli inseguitori.