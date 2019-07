L'Italia travolge la Romania in semifinale

TRENTO. L'Italia ha sconfitto la Romania (88-60) nella semifinale della Trentino Basket Cup andata in scena martedì alle 20.30 alla Blm Group Arena. Nella prima delle due semifinali la Costa d'Avorio aveva avuto la meglio 69-68 sulla Svizzera. Saranno quindi gli africani gli avversari degli azzurri nella finale per il primo posto, in programma mercoledì alle 20.30, sempre in via Fersina. Alle 18 si gioca Svizzera-Romania, finale per il terzo posto.