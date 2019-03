L’Italia è subito di bronzo con la staffetta mista 

OESTERSUND (SVEZIA). Subito medaglia. I Mondiali di biathlon si aprono con il bronzo della staffetta mista, con i fantastici quattro di PyeongChang che salgono ancora sul podio. Sono Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, che ripetono lo stesso risultato dell’anno scorso alle Olimpiadi e quello ottenuto a inizio stagione a Pokljuka, in Coppa del mondo. Mai in questa gara gli azzurri erano riusciti ad arrivare tra i primi tre nella rassegna iridata. Stavolta non serve una volata finale come ai Giochi, anche se i brividi non sono mancati a causa dei 14 errori complessivi (nessuno della Vittozzi). L’oro è andato alla squadra più forte, la Norvegia di Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Johannes Boe e Vetle Christiansen, mentre l’argento l’ha guadagnato la Germania di Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer e Benedikt Doll. Con l’influenzata Laura Dahlmeier che ha preferito non partecipare. Solo ottava la Francia di Martin Fourcade: ha sbagliato anche lui, ma ormai i suoi compagni avevano compromesso la gara.