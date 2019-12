Italiani di Jesolo, Ginnastica Trento terza tra le Allieve 

JESOLO (VENEZIA). Giornata storica per la ginnastica artistica in Trentino: la Ssd Ginnastica Trento si posiziona sul podio della finale nazionale dei campionati Allieve a squadre Gold 3A tenutasi a Jesolo. Tutto è iniziato il 29 novembre con la fase di qualificazione che ha visto sfidarsi le 40 società migliori d’Italia, suddivise in 4 gironi. Al termine di una gara combattuta, la squadra allenata dal tecnico Federica Andreatta e composta dalle Allieve Ginevra Castelpietra, Anita Della Sala, Elisa Facchini, Maddalena Fruet e Giulia Mezzetti si è posizionata al secondo posto nel proprio girone, conquistando così l’accesso alla finale con le migliori 10 squadre d’Italia.



Il giorno della finale, domenica, queste giovani atlete, consapevoli delle dei loro mezzi, hanno affrontato la gara con grinta e determinazione, senza farsi spaventare dal contesto in cui si trovavano. Hanno eseguito i loro esercizi con serenità come li avevano preparati per giorni e giorni in palestra e questo ha permesso loro di concludere la competizione nel migliore dei modi conquistando il terzo posto assoluto a livello italiano. Ed è così che per la prima volta nella storia una squadra trentina sale sul podio nella massima competizione a squadre per le atlete di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, dietro soltanto all’Ischia e all’Heaven di Roma e davanti alla Ginnastica Pavese. PA.T.



