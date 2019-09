Impresa del Dro, pareggia il Levico

DRO. Squadre trentine protagoniste negli anticipi della seconda giornata del girone B di Serie D. Il Dro ha battuto 2-1 la Pro Sesto, mentre il Levico Terme, due volte in vantaggio, ha pareggiato 2-2 sul campo del Legnano.

A Oltra gialloverdi in vantaggio al 13' del secondo tempo con Pancheri, lombardi che prevengono al pari al 30' con Gualdi. Dopo che la squadra di Manfioletti era rimasta in 10 per l'espulsione dello stesso Pancheri, al 46' è stato Salvaterra a segnare la rete del definitvo 2-1.

A Legnano Levico due volte in vantaggio con Rizzieri (32' primo tempo e 25' secondo tempo), reti alle quali replicavano i lombardi con Cocuzza (4' secondo tempo) e Gasparri (34' secondo tempo). Comunque una buona prova per la squadra di Roberto Cortese, che porta a casa un punto da un campo difficile.