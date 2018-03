Il Valsugana Historic comincia a scaldare i motori

BORGO VALSUGANA. Si prepara ad entrare nel mese decisivo l’ottava edizione del Valsugana Historic Rally e dell’annesso Classic di regolarità sport, con l’apertura delle iscrizioni ad entrambe le manifestazioni fissata per le 8 di giovedì 22 marzo prossimo e, come da programma, il termine ultimo previsto per le 18 di sabato 14 aprile.

Manghen Team e Team Bassano, in stretta collaborazione con Autoconsult Competition, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli relativi ad alcune variazioni regolamentari, oltre che ad una temporanea modifica alla viabilità di Borgo Valsugana che, una volta di più ospiterà il quartier generale oltre alle fasi principali della manifestazione.

Il rinnovamento di Piazza De Gasperi ha decretato lo spostamento della direzione gara che sarà ospitata, assieme alla segreteria e alla sala stampa, al Centro Sportivo, luogo nel quale si svolgeranno anche le operazioni di verifica nella giornata di venerdì 20 aprile nella fascia oraria dalle 15 alle 19.

Inedita l’ambientazione del palco partenza che verrà allestito sopra il suggestivo Ponte Veneziano sito nel cuore della città; inizierà ad animarsi poco prima delle 8 di sabato 21, orario in cui sventolerà la bandiera tricolore sul cofano della prima vettura in gara, la quale muoverà per affrontare le sette prove in programma che totalizzeranno circa 89 chilometri cronometrati sui 255 totali. Sul Ponte Veneziano i riflettori si riaccenderanno a partire dalle 18, orario di arrivo previsto per la prima vettura e a seguire inizieranno i tradizionali festeggiamenti per i podi del rally e del Trofeo A112 Abarth Yokohama; le premiazioni ufficiali, come da tradizione, si svolgeranno durante la cena conviviale offerta ai partecipanti al palasport di Borgo Valsugana con inizio alle ore 21.

Tre le prove speciali e di precisione, per quattro validità: “Trenca”, “Sella – Gianni Rigo” e “Spiado”, riproposte nella stessa versione del 2017, saranno i palcoscenici dove si sfideranno per la seconda volta in questa stagione, gli iscritti al Trofeo A112 Abarth Yokohama, alla Michelin Historic Rally Cup che torna dopo la presenza del 2015 e per il Trofeo Tre Regioni riservato alla regolarità sport; per il Trofeo Rally di Zona, istituito lo scorso anno da Acisport, nuovamente designato il Valsugana Rally a dare il via alle schermaglie della seconda, quella che comprende oltre al Trentino Alto Adige, anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oltre alle sfide localizzate nelle Serie ufficiali sopra menzionate, tutta da seguire sarà anche la gara di chi lotterà per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro che vede svettare “Lucky” e Luigi Cazzaro forti delle tre vittorie conquistate consecutivamente dal 2015 al 2017; a seguirli con due centri Giorgio Costenaro e Sergio Marchi primi nel 2009 e 2011, e con uno a testa Alessandro Taddei e Andrea Gaspari brillanti vincitori nel 2010 e Massimo Nori con Diego Rodighiero mattatori nel 2012.