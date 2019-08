Il trentino Thomas Degasperi è nono ai Mondiali in Malesia

TRENTO. Si sono conclusi i Mondiali di Putrayaja, in Malesia, dal team canadese che conquista la medaglia d’oro di squadra seguito dagli Stati Uniti (argento) e dalla Francia (bronzo). La formazione italiana ha condotto una buona gara, tutti gli atleti azzurri sono entrati in finale, o hanno sfiorato l’ingresso nell’ultima disputa, la più complessa, come è successo a Carlo Allais, impegnato in uno spareggio all’ultima boa con il ceco Adam Sedlmajer. Entrano in finale a pieno titolo il due volte campione del mondo trentino Thomas Degasperi e Brando Caruso, concludendo rispettivamente al nono e al decimo posto. Campione del mondo in slalom maschile è l’australiano Joel Howley che ha conquistato il titolo dopo lo spareggio con il secondo e il terzo classificato, i britannici Frederik Winter e William Asher.



Alice Bagnoli entra nella finale di slalom e conclude 11esima, vince la francese Manon Costard dopo lo spareggio con la statunitense Regina Jacques, seconda; si piazza in terza posizione la neozelandese Jaime Metcalfe. Nicholas Benatti, figurinista bresciano, centra la finale con un buon punteggio, concludendo al decimo posto; il messicano Patricio Font si laurea campione del mondo. La statunitense Anna Gay è la campionessa femminile. Gara sfortunata per il torinese Luca Spinelli, dopo le eliminatorie di slalom e figure si infortuna e deve rinunciare alla gara di salto, la sua specialità prediletta; vince nel salto il canadese Ryan Dodd con la misura di 67,9 metri. L’australiana Jacinta Carrol supera le antagoniste, l’azzurra Alice Bagnoli conclude a metà classifica raggiungendo però l’11esimo posto in combinata.