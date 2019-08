Il c.t. Cassani: «Con Trentin una Nazionale pronta a tutto» 

ALKMAAR (OLANDA). Alla vigilia del via ufficiale ad Alkmaar dell’edizione 2019 degli Europei strada, parla il coordinatore delle Nazionali Davide Cassani. Nel Team Relay, una novità di questa edizione, l’Italia schiera al via tre atleti di livello: «È una novità per tutti e quindi anche per noi – spiega il c.t. Cassani – Sono curioso di vedere come si evolverà. Questa sarà una prova generale in previsione dei campionati del mondo di specialità. L’Italia schiera al via tre atleti di livello. Tra questi un giovane Affini che sarà impegnato anche nella crono individuale. Per Affini – continua il c.t. Cassani – anche la crono rappresenta una vera e propria opportunità. È campione europeo a crono tra gli Under 23 nella passata edizione, ha corso quest’anno un buon campionato italiano di specialità ed ha già vinto tra gli Élite. L’altro azzurro al via nella prova a cronometro è Filippo Ganna. Anche per Filippo potersi misurare su una distanza così breve rispetto ad altri chilometraggi rappresenta un buon banco di prova. Obiettivo? La Top Five».



Trentin nella prova in linea



Per la prova in linea di domenica 11 agosto il c.t. Cassani ha costruito una Nazionale davvero forte con molti uomini che avevano già partecipato al successo di Trentin nella passata edizione. «In due anni abbiamo conquistato un argento ed un oro – dice Cassani – La squadra è composta da uomini forti e pronti a qualsiasi evenienza. Abbiamo Elia Viviani che ha nelle gambe il Tour e una vittoria domenica 4 agosto. Non c’è miglior avvicinamento ad un appuntamento internazionale. Inoltre sappiamo che Elia ha grande determinazione, carattere e forza. Dopo un obiettivo raggiunto è già al lavoro per conseguirne uno nuovo. Abbiamo poi il campione uscente Trentin ed una squadra che, lo ripeto, è pronta ad affrontare qualsiasi variabile: da un eventuale meteo non buono, alla presenza del vento a quel tratto di pavé da ripetere undici volte». Su di un circuito così aperto a tante soluzioni sono molti gli avversari: «La lista è davvero lunga. I velocisti al via e potenziali vincitori sono davvero molti come è giusto che sia». Una cosa è certa: sarà una corsa spettacolare.

Il programma

Il programma degli Europei si apre mercoledì con il Team Relay (Affini, Boaro, Martinelli), la crono Donne Juniores, la crono Uomini Juniores e la crono – staffetta a squadre miste. Giovedì crono Donne Under 23 (Paternoster), crono Donne Elite, crono Uomini Under 23, crono Uomini Elite (Affini, Ganna). Venerdì prova in linea Donne Juniores, prova in linea Donne Under 23 (Paternoster) e prova in linea Uomini Juniores (Zambanini). Sabato prova in linea Uomini Under 23 e prova in linea Donne Elite. Domenica corsa in linea Uomini Elite (Ballerini, Cimolai, Consonni, Pasqualon, Puccio, Sabatini, Trentin, Viviani).