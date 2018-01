I tifosi della Diatec: «Perdere ci sta, ma non così» 

TRENTO. Il messaggio è forte e chiaro. Così no. Ok perdere, in una stagione ci sta e, per di più, contro una squadra di livello assoluto come la Lube. Ma non così, non in questo modo. Questo, in sintesi estrema, il messaggio contenuto in un post pubblicato sui propri canali social dalla Curva Gislimberti. Il gruppo organizzato di sostenitori della Diatec Trentino nella tarda serata di domenica ha voluto prendere carta e penna per affidare alle colonne della pagina Facebook ufficiale il proprio messaggio: «Adesso basta». Un grido di dolore non rivolto ai risultati della squadra. Anche le altre big d’Italia contro questa Lube fanno tantissima fatica a vincere. Quanto per l’atteggiamento in campo di una parte della squadra trentina.



«Non ce ne frega niente di perdere 3-2, 3-1, 3-0... ma cosi NO, di questa serata salviamo solamente Uros e Chiappa, tanta voglia e grinta...gli altri??? Stendiamo un velo pietoso... errori elementari, gente che gioca da sola, gente che pensa di poter vincere da sola una partita...». Questo un passaggio del post, che fino alla serata di lunedì ha ricevuto una ventina di condivisioni, oltre 150 “like” ed una trentina di commenti. «Abbiamo dato tempo alla squadra, ora il tempo sta scadendo... – un altro commento della Curva – vogliamo gente che sputi sangue in campo a costo di morirci dentro».



Il filotto di nove vittorie consecutive ed il quinto posto in classifica, a 2 lunghezze da Verona quarta, fanno capire come la Diatec sia ancora ampiamente padrona del proprio destino. E con il primo appuntamento di altissimo livello, la Coppa Italia, in arrivo fra due settimane: la semifinale contro la lanciatissima capolista Perugia sarà un altro test probante contro una big. Per capire se poi, nei playoff, la musica possa essere effettivamente diversa.

Intanto il PalaTrento bello pieno di domenica un giocatore della Lube Civitanova Marche l’ha impressionato. «Giocare in un palazzetto pieno come questo è sempre bello – ha raccontato a fine gara Jenia Grebennikov, libero della formazione marchigiana – soprattutto quando vinciamo». Radio mercato segnala il francese ad un passo (o anche meno...) dal vestire la maglia della Trentino Volley nella prossima stagione. «Non lo so – taglia inevitabilmente corto su questo tema il libero della Nazionale transalpina – io a fine stagione sarò senza contratto, quello che succederà non lo so. Vediamo, ancora non so niente». In realtà con il mercato che inizia a muoversi in prospettiva futura la trattativa c’è e nelle prossime settimane si cercherà di chiuderla positivamente. «Alla fine – ha continuato Grebennikov – con Juantorena e Sokolov in battuta siamo riusciti a fare la differenza e quando loro battono così murare e difendere per noi è molto più semplice». (niba)