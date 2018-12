Gross tra fisioterapia e piscina vuol essere al via in Val d’Isère

TRENTO. Stefano Gross vuole essere al cancelletto già domenica prossima a Val d’Isère. Lo slalomista fassano sta tentando un recupero lampo dopo la caduta rimediata in allenamento giovedì scorso sulle nevi di Madesimo, dove si è procurato la lesione parziale del tendine sovraspinoso della spalla sinistra e del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo sciatore delle Fiamme Gialle, seguito dal fisioterapista della nazionale Luca Caselli, ha voluto aggiornare i propri fans e tifosi sulle sue attuali condizioni, mostrando grande determinazione e ottimismo. «Il ginocchio risponde bene, ho ancora qualche problema alla spalla - ha commentato Gross - ma con fisioterapia, piscina, “tecar” e terapie mediche spero di essere già al cancelletto domenica in Val d’Isère».



Nella località francese verrà disputato il secondo slalom della stagione 2018/2019 di Coppa del mondo, stagione che per gli specialisti dei pali stretti vivrà il proprio momento clou tra la fine di dicembre (con la 3Tre di Madonna di Campiglio) e il mese di gennaio. Gross non vuole fermarsi proprio a ridosso del periodo più importante dell’inverno, lui che ha aperto la stagione a Levi il 18 novembre scorso con un 17esimo posto. (l.f.)



