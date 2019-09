GC32 Cup, Alinghi al comando a Riva

RIVA DEL GARDA. Dopo la seconda giornata della GC32 Riva Cup, manifestazione organizzata dalla Fraglia Vela Riva, Alinghi - nonostante parziali non eccelsi (4-2-2) -, mantiene la testa della classifica generale, controllando con quattro punti di distacco la diretta avversaria Oman Air. La giornata ha un po’ accusato le condizioni settembrine del Garda Trentino, con il vento da sud entrato tardi e durato abbastanza poco, ma il tempo sufficiente per concludere tre belle prove con vento sui 10-12 nodi.

Se per Alinghi non è stata una gran giornata, non si può dire la stessa cosa per Oman Air, secondo nella classifica generale, che ha condotto una serie di prove aggressiva, piazzando due primi e un secondo con un Adam Minoprio al timone, molto attento nel controllo degli avversari, come d’altra parte un campione del mondo della specialità match race sa fare. Ancora regolare la francese Zoulou, che con un terzo e due quarti di giornata rimane terza in generale e prima della speciale classifica riservata agli armatori timonieri.

Sarà interessante seguire le regate di sabato mattina, dato che è stato deciso di iniziare alle 8:30 con il vento da nord che potrebbe variare gli assetti dei catamarani foil e della stessa classifica. Le condizioni potrebbero essere di vento forte e acqua piatta, ideali per far esprimere al meglio le velocità dei GC32. L’organizzazione dell’evento, prosegue a gonfie vele con lo staff della classe GC32 sempre molto attento a tutti gli aspetti legati sia alle regate, che all’organizzazione a terra, con il professionale supporto dello staff della Fraglia Vela Riva, pronto ad eseguire tutte le richieste che via via si presentano. Se da una parte il vento in questa stagione non è regolare e puntuale come d’estate, bisogna dire che dal punto di vista meteo finora si è stati molto fortunati con bellissime giornate di sole e caldo, che stanno contribuendo ad offrire un bellissimo evento in acqua e a terra, esaltando il territorio che stupisce con le sue montagne a picco sull’acqua e le numerose attività outdoor che offre.

La manifestazione, iniziata giovedì 12 settembre si concluderà domenica con il GC32 Racing Tour, che a novembre si sposterà in Oman per la quinta ed ultima tappa.