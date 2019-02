Ganz e Daprà fanno il bis agli Italiani 

COGNE (AOSTA). Dieci chilometri per le donne, quindici per gli uomini. L’anello che ospiterà la Coppa del Mondo (16-17 febbraio) ha incoronato i nuovi campioni d’Italia. Nella distance in tecnica classica di Cogne, valida anche per la Coppa Italia, medaglia d’oro per gli Assoluti Caterina Ganz e Francesco De Fabiani e per gli Under 23 Anna Comarella e Simone Daprà.

Caterina Ganz, finanziera di Moena, ha vinto il secondo oro dopo quello conquistato nella sprint di venerdì. Ha chiuso i due giri in 29’51”87 e preceduto di 29” la poliziotta Anna Comarella (30’20”88) che si è aggiudicata anche il titolo Under 23. Il bronzo assoluto è per un’altra atleta delle Fiamme Oro: Sara Pellegrini, staccata di 35” (30’26”82).



Tutto secondo i pronostici nella 15 chilometri maschile. Il titolo italiano è stato conquistato dal valdostano Francesco De Fabiani (Esercito) che ha coperto la distanza in 39’04”92 e staccato di 26” il corregionale Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 39’30”50), davanti a tutti fino alla metà del primo giro. Medaglia di bronzo per Giandomenico Salvadori, finanziere primierotto che ha chiuso a 58” dalla vetta con il tempo di 39’56”86.



Come anticipato, Anna Comarella è stata protagonista di una grande prestazione: seconda assoluta e campionessa italiana Under 23, davanti alla trentina Francesca Franchi (Fiamme Gialle), quarta della classifica generale a 1’02”. Bronzo per Cristina Pittin (Esercito) a 1’37”. Tra gli Under 23, titolo italiano per il fiemmese Simone Daprà (Fiamme Oro) all’arrivo in 40’28”09, argento per Daniele Serra (Esercito) in 40’41”46 e terzo Paolo Ventura (Esercito) in 40’53”87.