Forti e Veloci, bilancio ok attendendo il presidente 

TRENTO. Quella proposta e ambientata al teatro comunale di Aldeno la prima domenica del nuovo anno è stata un’assemblea della “Forti e Veloci” un po’ particolare, considerata l’assenza di Silvano Dusevich, presidente dal 1991 della società rossoblù, rimasto coinvolto, alcune settimane fa con sua moglie, in un incidente automobilistico. È toccato così al vicepresidente Fulvio Valle ripercorrere il molto conquistato e organizzato nella scorsa stagione.



«Il primo applauso e il primo in bocca al lupo lo vogliamo rivolgere e indirizzare al nostro Silvano e alla sua signora – ha osservato Valle –. Siamo certi di ritrovare entrambi assieme a noi in gruppo quando, allo sbocciare della primavera, la stagione ciclistica darà il suo primo colpo di pedale e ognuno di noi, con compiti differenti, sarà chiamato a rinnovare la propria passione e la propria collaborazione».



Sul versante agonistico il 2018 è stata una stagione da “13” per la Forti e Veloci considerato il numero di vittorie conquistato dalla formazione Allievi sia sulle strade di casa che su quelle di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche. «Tredici volte sul gradino più alto del podio senza dimenticare – è stato aggiunto – sette secondi posti, dodici terzi posti, una dozzina di quarti posti e otto quinti posti. Risultati che ci hanno permesso di conquistare la vetta della classifica Allievi delle società ciclistiche su strada del Triveneto e risultare, con il quarto posto assoluto, tra le migliori d’Italia».



Sul versante organizzativo è stata confermata la presenza nel calendario ciclistico del Trentino. «Un impegno non facile da rinnovare – è stato spiegato – considerata la crescente difficoltà nel proporre corse ambientate, in primavera e in estate, su strade percorse dal traffico automobilistico». Nel dettaglio: la 43esima Coppa Dusevich – Trofeo Cassa Rurale di Trento per Allievi; il 60esimo Trittico Gigino Battisti (Esordienti e Allievi) con Trofeo Fly Bike Hotel – Cassa Rurale di Trento e Trofeo Galloway – Cassa Rurale di Trento; il nono Trofeo Daniele Baldo per Giovanissimi; l’11esimo Trofeo Nino Forenza per Allievi. Un grazie particolare è stato indirizzato ad aziende ed enti che garantiscono supporto fondamentale per concretizzare tante belle idee.



Altro momento significativo, dell’assemblea presentata dal giornalista Diego Nart, la consegna del “Diavoletto d’Oro”. «Quello del 2018 non sarà consegnato nell’assemblea di oggi per un gesto di rispetto al nostro presidente – ha precisato Valle –. Il riconoscimento è nato da una sua idea e riteniamo opportuno attendere nuovamente tra noi Silvano per affidargli questo incarico. Quest’anno, dopo mezzo secolo di attività, ci lascia, ma non smette di “correre”, Cipriano Gottardi, ciclocrossista noto e tra i più vincenti della specialità in ambito locale e nazionale».



Numerosi gli ospiti che “hanno voluto esserci” testimoniando attenzione e amicizia nei confronti dei colori rossoblù: Dario Broccardo, presidente del Comitato Trentino della Federazione Ciclistica Italiana; Giuseppe Zoccante, presidente del Club Ciclistico Francesco Moser e presidente onorario del Comitato Trentino della Federciclismo; Berta Fontana in rappresentanza del Comitato Trentino del Coni; Paolo Castelli, consigliere comunale di Trento e già assessore allo sport del Comune della città capoluogo; il già senatore Franco Panizza; Giorgio Torgler, per quattro mandati alla guida del comitato Trentino del Coni. «Siete una bella società – è stato sottolineato da più voci – che permette a giovani e giovanissimi di praticare sport nella maniera più giusta senza l’assillo del risultato, della vittoria prima di tutto. E ricordate – è stato aggiunto rivolgendosi ai ragazzi – che, le sconfitte e gli avversari, rappresentano lo stimolo per continuare a migliorarsi».



Nella parte finale dell’assemblea sono stati citati i valori fondamentali che, nelle ultime dieci stagioni, hanno permesso alla Forti e Veloci, fondata nel 1925, di risultare “scuola a due ruote” tra le più vincenti d’Italia nel ciclismo giovanile, partendo dal presidente Silvano Dusevich per quanto ha donato e continua a donare alla nostra società, alla gestione societaria oculata, credibile, trasparente, al coordinatore delle nostre squadre Luca Prada, ai due fratelli direttore sportivo: Claudio Caldonazzi (premiato con la Rotonda di Badoere come miglior diesse del Triveneto) e Giorgio Caldonazzi, coadiuvati da validissimi collaboratori e genitori, ad un’attività organizzativa di alto livello testimoniata dalla presenza nelle corse della Forti e Veloci di un numero sempre considerevole di squadre provenienti da fuori regione e alla dotazione di automezzi che permette alla società sportiva trentina di essere dove ritene opportuno essere.