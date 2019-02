Flaccadori e Pascolo convocati per i due match della Nazionale

TRENTO. Sono due i giocatori della Dolomiti Energia Trentino inseriti dal commissario tecnico della Nazionale italiana Meo Sacchetti nella lista dei convocati in vista dei prossimi impegni della squadra azzurra, che prossimamente sarà impegnata nella sesta e ultima finestra delle qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. Gli aquilotti Diego Flaccadori e Davide Pascolo faranno infatti parte del roster che si giocherà l’accesso al Mondiale nelle prossime due sfide contro l’Ungheria e la Lituania. L’Italia, a cui basta una vittoria per strappare il pass iridato, scenderà in campo il 22 febbraio contro i magiari a Varese (palla a due alle 20.15, diretta tv su Sky Sport) e il 25 febbraio nella trasferta di Klaipeda contro i lituani (palla a due alle 19.30). I meneghini Jeff Brooks, Andrea Cinciarini e Amedeo Della Valle si aggregheranno alla Nazionale dopo il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv di giovedì 21 febbraio. Inoltre è bene ricordare che la presenza bianconera in azzurro non si limita ai soli giocatori, visto che l’assistente allenatore aquilotto Lele Molin fa parte dello staff tecnico di Meo Sacchetti.



Di seguito i 16 nomi della lista diramata dal commissario tecnico Meo Sacchetti: Awudu Abass, Pietro Aradori, Paul Biligha, Jeffrey Brooks, Andrea Cinciarini, Amedeo Della Valle, Ariel Filloy, Diego Flaccadori, Alessandro Gentile, Riccardo Moraschini, Davide Pascolo, Giampaolo Ricci, Brian Sacchetti, Stefano Tonut, Luca Vitali, Michele Vitali.(f.f.)