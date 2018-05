Fassa Falcons, confermato per due stagioni coack Kivelä

CANAZEI. Sono iniziati i movimenti di mercato in vista della prossima stagione anche in casa Fassa Falcons. La prima buona notizia arriva sul fronte tecnico con il rinnovo del contratto da parte di coach Teppo Kivelä. Mercoledì scorso, prima di ritornare in patria, il 50enne finlandese di Espoo ha posto la firma che lo lega al sodalizio ladino per altri due anni.



In questo periodo Teppo si era trattenuto in Val di Fassa, nonostante il campionato fosse finito da circa due mesi, per perfezionare la fase di allenamento a secco dei suoi ragazzi assieme all’assistente Luigi Marchetti ed al preparatore atletico Davide Verga, ma anche per concertare con la società l’assetto della squadra per il prossimo campionato.



Molto soddisfatto il presidente Ongari per la decisione presa da Kivelä, perché è convinto che sia l’allenatore giusto per far crescere ulteriormente i giovani fassani, non solo per la grande competenza professionale ma anche dal punto di vista umano. Tra le qualità del coach, infatti, va segnalata l’attenzione rivolta al settore giovanile, che valuta come una priorità per l’equilibrio e la costruzione della squadra.



Ora Kivelä si merita il giusto riposo e noi gli auguriamo buone vacanze e in bocca al lupo per la prossima stagione.