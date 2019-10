Fassa “corsaro”  a Cortina: ai rigori decide Chiodo

TRENTO. È stato Lucas Gabriel Chiodo il giocatore-simbolo della vittoria del Fassa sul Cortina nel posticipo di ieri dell’Alps Hockey League. Volo vincente sull’Olimpico per i Falcons trentini che si sono imposti ai rigori per 2 a 1. Dopo la rete del vantaggio cortinese poco dopo la metà del primo tempo con Giacomo Pompanin, il pareggio fassano è stato firmato nel periodo centrale dalla stecca di Chiodo su assist di Iori e Soracreppa. Nel terzo tempo più Fassa che Cortina con gran lavoro per i due estremi, Eduard Zakharchenko per gli ospiti e Marco De Filippo Roia per i padroni di casa. Ai rigori ancora decisivo Chiodo.



Come riferisce Giorgio Pedron sul suo profilo facebook, «vittoria di Cortina che costa cara a Schiavone, out per 40 giorni circa a causa di due fratture allo sterno e una ad una vertebra lombare. Nulla di grave invece per Eastmann che dovrebbe farcela per la partita di venerdì col Vienna. Probabili rientri anche di Mizzi e Marchetti, assenti a Cortina. Forza Falcons e un grande in bocca al lupo a Davide».



S.G. CORTINA HAFRO – SHC FASSA FALCONS 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

ARBITRI: Lega, Virta, Terragni, Vignolo.

GOAL SGC: 1:0 Pompanin (13. Bruneteau)

GOALS FAS: 1:1 Chiodo (33. Iori – Soracreppa), 1:2 Chiodo (SO)



A godersi la leadership è il Val Pusteria, che ha sfruttato la battuta d’arresto del Vipiteno battuto dall’Asiago. I Lupi sono balzati per la prima volta in questa stagione al primo posto che mercoledì potrebbe essere nuovamente occupato dal Renon. I Rittner Buam, col morale a pezzi dopo la prematura uscita di scena dalla Continental Cup, domani saranno di scena a Zell am See per affrontare i locali “orsi bianchi”. Al comando della classifica top scorer c’è Kenneth Doggett del Vipiteno con 21 punti (9 gol e 12 assist) davanti a Steven McParland (Asiago) con 20 e Marco Rosa (Asiago) con 18. Questa settimana i Lupi pusteresi saranno attesi dall’Olimpia Lubiana reduce dal deludente fine settimana in Continental Cup.



LA CLASSIFICA: Val Pusteria Lupi 23 punti/10 partite; Vipiteno Broncos 21/10; Renon Rittner Buam 20/9; Cortina 19/8; OIimpia Lubiana 18/9; Asiago 17/10; Gherdeina 16/9; Jesenice 14/9; Veu Feldkirch 14/9; Zell am See 13/9; Kitzbühel 12/7; Lustenau 12/10; Fassa 12/9; Klagenfurt II 10/10; Red Bulls Junior Salisburgo 9/10; Bregenzerwald 8/9; Vienna Capitals Silver 6/8; Steel Wings Linz 2/9. MAR

Foto Doriano Brunel



