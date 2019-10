Europei, bronzo per Letizia Paternoster

APELDOORN (OLANDA). Ennesima medaglia europea per Letizia Paternoster. La 20enne nonesa ha conquistato il bronzo nell'inseguimento a squadre alla rassegna continentale di Apeldoorn, in Olanda. La trentina di Revò è salita sul podio assieme a Elisa Balsamo, Elisa Alzini e Vittoria Guazzini. Il quartetto azzurro ha battuto nella finale per il terzo posto la Francia, stabilendo anche il nuovo record italiano (4'17"610).