Europei 2020 a Trento: c’è “mezzo” Bondone

E adesso tocca a noi! Nel 2020 i campionati europei si svolgeranno a Trento e domenica, in Olanda, l’assessore allo Sport del capoluogo, Tiziano Uez, ha ricevuto il testimone dal sindaco di Alkmaar, Piet Bruinooge, sotto gli occhi del presidente della federazione ciclistica europea, Rocco Cattaneo. Ma, soprattutto, sono stati presentati i percorsi della rassegna continentale trentina, in programma dal 9 al 13 settembre.



I percorsi



Riflettori, ovviamente, su quello della prova in linea Élite maschile (domenica 13 settembre 2020). Partenza e arrivo in piazza Duomo a Trento, 178,7 chilometri, 73,5 dei quali lungo un percorso disegnato in Valle dei Laghi, con giro di boa a Passo San Udalrico e salita del Monte Bondone fino a Candriai; poi 15 giri di un circuito cittadino di 15 chilometri. Le prove in linea delle altre categorie andranno in scena su un altro circuito cittadino di 15 chilometri con partenza e arrivo in piazza Duomo, con il punto più alto a Povo, da coprire più volte a seconda della categoria (107 chilometri per le donne Élite). Le prove a cronometro verranno disputate su un circuito di 22,4 chilometri (due giri per uomini e donne Élite) con partenza e arrivo al Muse e giro di boa ad Aldeno (andata in Destra Adige). Le gare contro il tempo andranno in scena tra il 9 e il 10 settembre, quelle di uomini e donne Èlite il 10.



Le parole di Tiziano Uez



«È un onore per la nostra città e per la nostra provincia – ha detto Tiziano Uez, assessore allo Sport del Comune di Trento –. Il ciclismo è lo sport dei trentini, rappresentato da molti campioni di ieri e di oggi, ultima in ordine di tempo Letizia Paternoster, fresca campionessa d’Europa Under 23. La nostra grande passione sarà percepita da tutti i partecipanti e i sostenitori che verranno in Trentino l’anno prossimo».



IL PROGRAMMA



MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020: Cronometro individuale donne Junior; Cronometro individuale uomini Junior; Team relay (crono a squadre uomini/donne).



GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020: Cronometro individuale donne Élite; Cronometro individuale donne Under 23; Cronometro individuale uomini Under 23; Cronometro individuale uomini Élite.



VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020: prova in linea donne Junior; prova in linea uomini Junior; prova in linea donne Under 23.



SABATO 12 SETTEMBRE 2020: prova in linea uomini Under 23; prova in linea donne Élite



DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020: prova in linea uomini Élite.



