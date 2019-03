Elisa Facchini s’impone nel campionato Gold L1

Trento. Buone notizie per le ginnaste trentine: al campionato Gold zona tecnica 3 svoltosi a Padova, che comprendeva atlete da Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Nella categoria L1 Elisa Facchini non ha tradito le aspettative e con 59,975 punti si è portata a casa la vittoria davanti a Rachele Bucciol (57,675) ed Emma Mion (55,725). Poco più indietro buonissimo piazzamento anche per Ginevra Castelpietra che, con 54,850 punti, ha ottenuto il quinto posto.



Nella categoria L2, Maddalena Fruet ha conquistato il sesto posto. Nella categoria L4, Agnese Franzoi si classifica al quarto posto perdendo il podio per pochi centesimi (62,000 contro i 62,600 di Gloria Santin).



La gara era valida quale prova di qualificazione alla finale nazionale alla quale parteciperanno le migliori 40 ginnaste italiane per ogni categoria e per tutte queste atlete ci sono ancora possibilità di partecipare alla kermesse nazionale: alla fine di tutte le prove delle varie zone è previsto un ripescaggio delle migliori classificate. PA.T.



