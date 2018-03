Ecco la “meglio gioventù” del Trentino 

TRENTO. A poco meno di un mese dai campionati italiani giovanili che si disputeranno a Terni, le nuove leve della nostra provincia hanno riempito il PalaVela di Trento nella mattinata di domenica 4 marzo per la terza e ultima tappa del circuito giovanile trentino, assegnando così tutti i posti disponibili per la qualificazione al torneo umbro che in aprile assegnerà i titoli di campione d’Italia delle varie categorie.



Tra i più piccoli (categoria Giovanissimi o Under 12) il trofeo è stato sollevato dalla giovane promessa dell’US San Rocco Rovereto Nicola Baldessari, autoritario nel superare il proprio girone prima di liberarsi nel tabellone di un avversario scomodo come il lavisano Marco Ugolini (11-7, 11-3, 11-4 i parziali), per approdare così in finale dove ad attenderlo c'era l’11enne noneso Thomas Franzoi, uscito a testa alta in precedenza contro il rappresentante del Bolghera Lorenzo Bertorelli. L’ultimo atto è stato deciso in 4 set e in particolare nel terzo, quando, sul punteggio di 1 set pari, Nicola ha dato la sferzata fatale (11-5, 7-11, 11-6, 11-4) che gli ha consentito di prendersi la medaglia d’oro e – con questa – il diritto di presenza ai campionati italiani di Terni.



Nella categoria Ragazzi (Under 14), dopo i gironi di qualificazione, si è giocato per le medaglie tra Mattia Andreatta (Lavis), Alessandro Bertorelli (Bolghera Trento), Giacomo Turella (S.Rocco Rovereto) e Domenico Delama (Bolghera Trento). A mantenere i pronostici dalla propria parte è stato per la terza volta in altrettanti tornei Mattia Andreatta che, dopo aver sfiancato la resistenza di Delama (3- 0, piuttosto combattuto), ha gestito la finale contro Alessandro Bertorelli senza mai dar l’impressione di essere in particolare difficoltà, come testimonia il punteggio dei singoli parziali di 11-1, 11-6, 11-8. Nello spareggio per il 3° posto invece è stato Domenico Delama a rimanere ancora motivato tanto da prendersi la medaglia di bronzo ai danni di Giacomo Turella.



Tra gli Under16 (Allievi) ancora una volta è stata la società roveretana del S.Rocco a sbaragliare la concorrenza calando un poker d’assi che ha riempito tutti e quattro i posti delle semifinali grazie ad Alessio Comper, Daniel Morellato, Michele Valentinotti e Luca Baldessari. Per la seconda volta consecutiva è stato Alessio Comper a conquistare il massimo traguardo, attraverso prima una semifinale conquistata in tre set contro Luca Baldessari, quindi con la finale risolta dopo improbo sforzo (8-11, 11-9, 5-11, 11-8, 11-9) contro Valentinotti, il quale aveva eliminato in precedenza uno dei ragazzi più in forma del momento, vale a dire Daniel Morellato in una lotta senza timori di sorta decisa solo al 5° set, coi parziali di 11-8, 11-7, 7-11, 7-11, 11-6.



È stato semplicemente uno spareggio invece quello che ha decretato il titolo del settore femminile Juniores, dal momento che l’assenza di Antonella Andreata ha lanciato la compagna di squadra Ecaterina Mardari (Lavis) in finale ad impadronirsi della categoria femminile che le è valsa così la qualificazione agli Italiani di Terni, dopo che in tre soli set ha prevalso in finale sulla giocatrice del Villazzano, Stefania Demonte.