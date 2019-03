Ecco i campioni del Trentino 

TESERO. Ancora un impegno organizzativo per l’Unione sportiva Dolomitica di Predazzo dopo l’intenso fine settimana dei campionati italiani Ragazzi e Allievi al poligono di Lago di Tesero. Un martedì grasso dedicato ai campionati trentini di biathlon ad aria compressa per le categorie Cuccioli, Ragazzi e Allievi nella formula sprint e una sfida calibro 22 per Aspiranti, Giovani e Senior, che hanno messo in evidenza i biathleti già primattori in queste gare stagionali.



Fra i Giovani la medaglia d’oro è andata al collo di Elia Zeni della Cornacci su Daniele Bonvicin del Castello di Fiemme, quindi di Lucrezia Parolari del Lavazè Varena, mentre fra gli Aspiranti in campo maschile si è imposto Riccardo Zanon della Cauriol sul compagno di squadra Simone Vanzetta e su Gabriel Casagrande, che si è cimentato in questa occasione con il fucile superiore. In campo femminile affermazione per Giulia Andrighi dello Sci Fondo Val di Sole, davanti ad Anael Mezzacasa del Primiero, quindi Elisa Lorenzoni della Cornacci.



Scendendo nella sfida ad aria compressa della categoria Allievi oro per Thomas Baldessari della Dolomitica, davanti a Daniel Terzer e Alessandro Gianera, mentre fra le donne affermazione per Nicole Troi del Val Fiorentina, veneta e quindi fuori classifica per il titolo trentino.



Nella categoria Ragazzi si è imposto Lorenzo Loss del Primiero sul veneto Giulio Troi, quindi Oscar Panizza del Val di Sole (argento) e Alessio Vinante della Cornacci. Fra le pari età prima Desiree Ribbi dell’Aldo Moro, quindi la solandra neo campionessa trentina Ilary Ravelli del Fondo Val di Sole, seguita da Lisa Brusaferri del Val di Sole e Sara Forlin dell’Us Primiero.



Scendendo fra i giovanissimi Gabriele Carrara ha vinto in campo maschile davanti a Dylan Andrich, Mauro Ravelli del Val di Sole, Damiano Delvai della Cornacci. In campo femminile prima Lisa Ganz, seconda Vera Benvenuti del Fondo Val di Sole e terza Caterina Valt del Val Bios. Argento trentino per Greta Carolli, bronzo per Martina Bettega.





La doppietta di Pedergnana



Doppia medaglia tricolore per il giovane promettente Domenico Pedergnana ai campionati italiani Ragazzi di salto e combinata nordica, andati in scena al centro del salto di Monte Pana, in val Gardena. L’alfiere del Monte Giner si è reso autore di due eccellenti prestazioni, oltre il punto K, che gli hanno consentito di mettersi al collo la medaglia del metallo più prezioso, davanti agli altoatesini Schmalz ed Haller. Con quest’ultimo Pedergnana ha poi dato vita ad un avvincente testa a testa nella prova di fondo della combinata sui 2000 metri, dovendosi arrendere per pochi secondi. Il bilancio per il giovane campioncino del sodalizio solandro è decisamente positivo con un oro e un argento.