Doppio, Cappelletti e Delai in finale a Santa Margherita di Pula

TRENTO. Melania Delai e Monica Cappelletti sono in finale nel doppio al torneo Itf da 25mila dollari di montepremi di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La classe 2002 trentina e la ventenne dell’Argentario hanno siglato l’impresa venerdì sera ai quarti di finale, battendo 7-5, 6-1 le principali favorite della prova, Federica Bilardo e Tatiana Pieri. Ieri, in semifinale, le due si sono ripetute superando con un doppio 6-3 dopo 1h15’ di gioco la coppia composta dalla russa Polina Leykina e dall’ucraina Ganna Poznikhirenko, quarte teste di serie. In finale, Dellai e Cappelletti se la vedranno con la messicana Fernanda Contreras Gomez e l’americana Chiara Scholl, che hanno battuto le terze favorite, la cinese Shuo Feng e la spagnola Julia Payola. ttute