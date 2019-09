Domenica nera per Dro e Levico

DRO. Brutta domenica per Dro e Levico, impegnate nella quarta giornata del Girone B della Serie D. A Oltra la squadra di Manfioletti è stata sconfitta 0-1 dal Seregno, in rete al 10' del secondo tempo con Bertani. Naufragano sul campo della Caratese i termali, sconfitti 4-1: in vantaggio con Cardore al 16' del primo tempo, la squadra di Roberto Cortese ha subito poi le reti di Silvestro, Bartulovic, Valotti e Ferrari.

Foto Fabio Galas