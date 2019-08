Domenica da Sardagna a Candriai lo Slalom Sette Tornanti

TRENTO. Alla chiusura delle iscrizioni sono 68 i piloti iscritti alla settima edizione dello “Slalom Sette Tornanti”, un appuntamento fra i più attesi nel calendario di specialità del Nordest, quest’anno valido per il Trofeo Veneto Trentino e quale prova della Coppa di Slalom di prima zona. Domenica prossima (dalle 12) i piloti avranno ancora una volta la possibilità di affrontare per quattro volte, una in prova e nelle tre manche di gara, uno dei segmenti più spettacolari e divertenti della Trento-Bondone, quello compreso fra Sardagna e Candriai, 2.950 metri con una pendenza media del 7,9% e 10 serie di birilli.



Fra i driver che si contenderanno un posto nell’albo d’oro, dominato dal veronese Enrico Zandonà, che ha vinto questa gara per cinque volte, lasciando solo l’edizione 2014 a Roberto Loda, troviamo in primis Alessandro Zanoni su Gloria C8, Daniele Ravaioli su un prototipo Vst, le quattro Radical di Thomas Pedrini, Giuseppe Caruso, Markus Gasser e Giacomo Gozzi, le due Fiat 500 del gruppo E2-SH di Roman Gurschler ed Enrico Zandonà, che da questa stagione non corre più con la Formula Reynard 883, ma con una nuova vettura a ruote coperte, ancora in pieno sviluppo. Poi ci sono cinque vetture del gruppo E1 Italia, nove del gruppo S, cinque del gruppo A, sette del gruppo N, sette del gruppo Produzione E, otto del gruppo Produzione S, cinque fra Rs e Rs Plus e sei storiche.



Le verifiche tecniche e sportive del sabato si svolgeranno dalle 13.30 alle 19 nel parcheggio antistante l’Hotel “Il Marinaio” a Trento Sud, mentre le premiazioni quest’anno si sposteranno all’Hotel Posta di Candriai. Il pubblico potrà seguire la gara senza acquistare alcun biglietto.