Dolomiti Energia, ultimo sforzo per la semifinale

TRENTO. L’imponderabile? È il nostro mestiere. O meglio, quello di Dolomiti Energia e Sidigas Avellino. I trentini hanno vinto gara-1 al Pala Del Mauro, con tanto di caldo pubblico irpino sugli spalti, e gara-3, in casa ma privi di Beto Gomes e con Sutton a mezzo servizio (ma parrebbe un infortunio da poco). Dal canto suo, la Scandone ha inflitto una pesantissima lezione all’Aquila Basket in gara-2, all’indomani della batosta del giudice sportivo, con la squalifica del campo per due giornate (la prima delle quali tramutata in partita a porte chiuse per gentile concessione dei trentini).

«Sono i playoff, bellezza», direte voi. Ma trovare una regola, un algoritmo – per usare un termine in voga – che governi la serie best of five tra Sidigas e Dolomiti Energia è davvero un’impresa. Per molti le fortune della squadra di Sacripanti sono legate alle condizioni fisiche del “gigante” Fesenko, che fatica e mettere in fila due partite ai livelli che gli competono (come ha detto peraltro lo stesso coach canturino). Quindi, dopo essersi fatto mettere la museruola da Dustin Hogue e compagni in gara-3, l’ucraino dovrebbe/potrebbe tornare a ruggire sabato sera. Una “regola” alla quale, però, sfugge completamente l’Aquila Basket, che peggio sta meglio gioca. Forray e compagni hanno tradotto in pratica le parole con le quali il g.m. bianconero Salvatore Trainotti aveva commentato le due giornate di squalifica inflitte a Gomes: «Le vere squadre sanno trovare risorse alternative», aveva detto.

Detto fatto: in gara-3 Maurizio Buscaglia si è ricordato di avere in panchina l’olandesino Franke, 0 minuti per mesi ma capace di una prestazione da 17 punti (4/5 da 2, 2/3 da 3 e 3/3 ai liberi) e ha dato 9 minuti anche a Lechthaler, 0 punti ma qualche bella legnata rifilata proprio a Fesenko. Salvatore Trainotti ha avuto ragione anche ad avere pazienza con Jorge Gutiérrez: 20 minuti (come Forray), 10 punti, 4/8 da 2, 2/2 dalla linea della carità, 5 falli (spesi in una difesa davvero asfissiante sulle “bocche da fuoco irpine”) e il miglior plus/minus dei suoi (13). Senza dimenticare la grande prova di Hogue (20 punti, 8/9 da 2) e Flaccadori (12) ma soprattutto quella che rimane sempre la voce più importante nel bilancio del gioco di Maurizio Buscaglia, l’intensità difensiva, sottolineata – resistendo quasi del tutto a cenni polemici nei confronti degli arbitri – anche dal rivale Sacripanti.

E adesso? Serie ancora sulle montagne russe e quindi vittoria di Avellino? Oppure la Dolomiti Energia sarà capace di “chiudere”? Sperando innanzitutto che possa essere della partita, crediamo che la variabile più importante, sabato sera, potrebbe essere proprio la prestazione di Dominique Sutton, per mesi ago della bilancia, trascinatore della lunga riscossa bianconera nel girone di ritorno ed ora – come peraltro l’anno scorso, complice in quel caso un infortunio muscolare ben più grave di quello nel quale sarebbe incappato giovedì sera – un po’ “bloccato” dal complesso del giocatore che in gioventù non ha mai vinto una partita ai playoff.

Certo è che quella di sabato sera è un’occasione che l’Aquila Basket non può lasciarsi sfuggire. Troppe le insidie di un’eventuale gara-5, da giocarsi – sempre a causa della squalifica del Pala Del Mauro – al PalaTiziano di Roma, dove la Sidigas ritroverebbe tutto il calore del proprio pubblico. A proposito: difficilmente leggibile è anche l’atteggiamento del pubblico trentino, che giovedì non ha riempito la Blm Group Arena (poco più di 3.000 i presenti). Stasera? E chi lo sa.

