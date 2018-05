Dolomiti Energia, gara-2 a porte chiuse ad Avellino (VIDEO)

TRENTO. Martedì sera, alle 20.45 (diretta Rai Sport HD ed Eurosport Player) in un PalaDelMauro di Avellino a porte chiuse, vista la squalifica del campo per due turni comminata al club irpino, si gioca gara-2 dei quarti di finale scudetto: la Dolomiti Energia Trentino, avanti 1-0 nella serie dopo il 77-79 con cui ha battuto la Sidigas Avellino nella combattutissima gara-1 giocata domenica sera, dopo aver strappato ai campani il vantaggio del fattore campo nella serie proverà a ripetere l'impresa riuscita nel primo atto della sfida fra le due squadre. La serie, dopo gara-2, si sposterà a Trento per gara-3 e l’eventuale gara-4 di giovedì 17 (ore 20.45) e sabato 19 maggio.

«Credo che rispetto a gara-1 dovremo essere più bravi nella transizione difensiva - dice il centro bianconero Dustin Hogue -: Avellino è una squadra che ama giocare a ritmi alti, se può correre diventa particolarmente pericolosa non solo arrivando al ferro ma anche con il suo tiro da fuori. Nella prima partita della serie non siamo sempre riusciti a limitarli sotto questo punto di vista, ma abbiamo fatto alcuni aggiustamenti all'interno dei 40' che ci hanno aiutato a girare l'inerzia della partita. In generale penso che sarà decisivo per noi approcciare gara-2 con la stessa mentalità che abbiamo messo in gara-1: questi sono i playoff, ci aspetta un'altra partita fisica in cui nei momenti difficili dovremo compattarci ancora di più come squadra. Contro i lunghi di Avellino sono incappato in qualche fallo di troppo, dovrò stare attento a spenderli meglio da qui in avanti ma dobbiamo continuare a mettere pressione contro i centri avversari in post, cercando di far prevalere il nostro piano partita difensivo per limitare il loro impatto vicino a canestro».