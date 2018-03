Dodici atleti della Fraglia Vela Riva alla selezione nazionale

RIVA DEL GARDA. Gran bel risultato di squadra per i giovanissimi velisti della Fraglia Vela Riva alle Selezioni interzonali Optimist, organizzate nel weekend a Campione sul Garda dal Circolo Vela Gargnano e Univela Sailing: sui 14 atleti impegnati alle qualifiche, valide per accedere alla prima selezione nazionale prevista a Porto Rotondo dal 22 al 25 aprile, se ne sono selezionati ben 12 sui 38 posti disponibili. Dopo le 6 prove disputate, bellissima tripletta fragliotta nella categoria maschile con il primo gradino del podio conquistato da Mattia Cesana (2-1-3-3-1-1) che, con le ulteriori tre regate di domenica, è riuscito a superare di 2 punti il compagno di squadra Alex Demurtas (1-1-4-5-2-2); recupero di Valerio Mugnano risalito in terza posizione (3-6-4-4-1-4). Podio fragliotto anche tra le femmine con Agata Scalmazzi seconda dietro alla vincitrice della manifestazione Elena Podavini (SC Garda Salò). Ottima performance anche di Marco Franceschini, 11esimo assoluto nonostante una squalifica in partenza, ben recuperata con due quinti parziali e un 13esimo finali.



L’obbiettivo per le squadre Cadetti e Juniores allenate da Santiago Lopez e Mauro Berteotti non era tanto la classifica fine a se stessa, ma la qualifica alla fase successiva, prevista entro i primi 38. Purtroppo Filippo Dusatti ed Elena Prandi non sono riusciti a qualificarsi, mentre saranno impegnati alla prima selezione nazionale in Sardegna, oltre ai citati Cesana, Demurtas, Mugnano, Scalmazzi e Franceschini, anche Emma Mattivi, Martino Betta, Greta Moreschi, Malika Bellomi, Tommaso Boccuni, Giorgia Bonalana e Augusto Cardellini. La prima selezione nazionale scremerà ulteriormente la flotta fino a far passare i migliori alla seconda selezione nazionale per formare le squadre azzurre Optimist per i campionati europei e mondiali.



Ora tutti proiettati al 36° Meeting del Garda Optimist, evento che impegnerà non solo gli atleti portacolori della Fraglia Vela Riva, ma anche i tanti genitori che si rendono disponibili nell’organizzazione dell’evento, con quasi 1400 iscritti da 33 nazioni.