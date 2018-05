Diego Flaccadori è il miglior Under 22 del campionato

BOLOGNA. È la guardia americana della Sidigas Avellino (prossimo avversario della Dolomiti Energia nei quarti di finale) Jason Rich il miglior giocatore della stagione regolare della Serie A di Basket 2017-18. Il giocatore è stato nominato da una giuria di giornalisti specializzati e dagli allenatori, general manager e capitani delle 16 squadre della Serie A che hanno attribuito i premi “Lba Awards”. Rich succede a Marcus Landry della Germani Brescia.



Con la maglia biancoverde, nelle 29 partite attualmente disputate, Rich ha mantenuto la media di 19.4 punti con il 53.3% da 2 punti e il 39.8% da 3 punti, risultando così il top scorer della regular season.



Tra i coach, il riconoscimento di migliore allenatore è finito a Attilio Caja della Openjobmetis Varese che aveva già vinto il titolo nella stagione 1995-96 quando guidava la Nuova Tirrenia Roma e succede a Vincenzo Esposito della The Flexx Pistoia.



Miglior dirigente il presidente della Umana Venezia, Federico Casarin, che era già stato insignito nella stagione stagione 2011-2012 mentre Diego Flaccadori della Dolomiti Energia Trentino si conferma, per la terza stagione consecutiva, miglior Under 22. Per la guardia bergamasca un altro importante traguardo, anche in chiave azzurra.



La premiazione dei vincitori degli 'Lba Awards' avverrà giovedì a Milano nel corso di un evento organizzato da LBA e Gazzetta dello Sport nella Sala Buzzati in cui sarà presentata anche l’edizione 2018 degli ormai prossimi playoff del massimo campionato.