Deville medaglia di bronzo agli Italiani di slalom

BORMIO (SONDRIO). Vivien Insam è la nuova campionessa italiana di slalom femminile. La ventenne poliziotta di Selva Val Gardena ha conquistato lo scudetto tricolore sulla pista di Bormio, dove ha totalizzato il tempo di 1'57"36, grazie al quale ha preceduto di 14 centesimi la valdostana del Centro Sportivo Esercito Martina Perruchon, terza la bergamasca del Centro Sportivo Esercito Roberta Midali a 30 centesimi, mentre la gara Fis ha registrato il secondo posto della svizzera Charlotte Chable e il quarto dell'altra elvetica Nicole Good. Nella top ten sono presenti anche Michela Azzola, Federica Sosio, Marta Rossetti, Petra Smaldore e Chiara Gmuer.

In campo maschile rimonta vincente di Riccardo Tonetti: il bolzanino delle Fiamme Gialle, quarto al termine della prima manche, ha recuperato fino alla prima posizione, relegando al secondo posto il carabiniere Fabian Bacher (che comandava a metà gara) e al terzo l'altro finanziere Cristian Deville. In questo caso la gara valeva come tappa del Gran Pemio Italia seniores (riservato agli atleti non inseriti in squadre nazionali), che ha visto il successo di Deville su Nicolò Colombi e Stefano Baruffaldi.

Ordine d'arrivo SL maschile CIA Bormio (Ita):

1 TONETTI Riccardo 1989 ITA 57.42 59.32 1:56.74

2 BACHER Fabian 1993 ITA 56.48 1:00.41 1:56.89 +0.15

3 DEVILLE Cristian 1981 ITA 56.91 1:00.24 1:57.15 +0.41 - 1° posto GP ITalia seniores

4 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 57.23 1:00.14 1:57.37 +0.63

5 PFIFFNER Marco 1994 LIE 57.57 1:00.12 1:57.69 +0.95

6 SALA Tommaso 1995 ITA 57.72 1:00.17 1:57.89 +1.15

7 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 58.02 1:00.11 1:58.13 +1.39 - 2° posto GP ITalia seniores

8 ZINGERLE Alex 1992 ITA 58.33 59.95 1:58.28 +1.54

9 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 57.72 1:00.58 1:58.30 +1.56 - 3° posto GP ITalia seniores

10 DA VILLA Davide 1995 ITA 58.10 1:00.40 1:58.50 +1.76

11 TESTA Andrea 1991 ITA 58.74 1:00.50 1:59.24 +2.50

12 CANINS Matteo 1998 ITA 59.08 1:00.43 1:59.51 +2.77

13 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 59.67 1:00.65 2:00.32 +3.58

14 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 59.44 1:01.31 2:00.75 +4.01

15 SORIO Francesco 1997 ITA 59.83 1:00.97 2:00.80 +4.06

16 PADELLO Paolo 1997 ITA 1:00.62 1:01.75 2:02.37 +5.63

17 RIZZI Martino 2000 ITA 1:02.35 1:00.49 2:02.84 +6.10

18 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1:01.36 1:01.60 2:02.96 +6.22

19 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:01.55 1:01.91 2:03.46 +6.72

20 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 1:01.43 1:02.09 2:03.52 +6.78

21 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 1:02.00 1:01.74 2:03.74 +7.00

22 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:01.65 1:02.20 2:03.85 +7.11

23 PERATHONER Pauli 1999 ITA 1:01.63 1:02.24 2:03.87 +7.13

24 SALINI Alessandro 1998 ITA 1:02.62 1:01.93 2:04.55 +7.81

25 SALVI Mauro 1998 ITA 1:02.51 1:02.57 2:05.08 +8.34

26 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:03.17 1:04.08 2:07.25 +10.51

27 FRANZONI Alessandro 2001 ITA 1:03.79 1:06.10 2:09.89 +13.15

28 PRINCIOTTA Giorgio 1999 ITA 1:04.71 1:05.71 2:10.42 +13.68

29 MAMMARELLA Goffredo 2001 ITA 1:05.07 1:05.76 2:10.83 +14.09

30 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:06.26 1:07.67 2:13.93 +17.19

31 POZZI Alessandro 1999 ITA 1:07.83 1:08.98 2:16.81 +20.07

Ordine d'arrivo SL femminile CIA Bormio (Ita):

1 INSAM Vivien ITA 57.57 1 +1.50 10 ◄ 1:57.36

2 CHABLE Charlotte SUI +1.14 7 +0.44 2 5 ▲ 1:57.44 +0.08

3 PERRUCHON Martina ITA +0.98 4 +0.66 4 1 ▲ 1:57.50 +0.14

4 GOOD Nicole SUI +0.23 2 +1.48 9 2 ▼ 1:57.57 +0.21

5 MIDALI Roberta ITA +1.80 14 58.29 1 9 ▲ 1:57.66 +0.30

6 AZZOLA Michela ITA +1.46 11 +0.50 3 5 ▲ 1:57.82 +0.46

7 SOSIO Federica ITA +1.11 6 +0.92 5 1 ▼ 1:57.89 +0.53

8 ROSSETTI Marta ITA +1.10 5 +1.47 8 3 ▼ 1:58.43 +1.07

9 SMALDORE Petra ITA +1.64 12 +1.31 7 3 ▲ 1:58.81 +1.45

10 GMUER Chiara SUI +1.44 10 +2.02 16 ◄ 1:59.32 +1.96

11 CHRISTEN Eliane SUI +1.76 13 +1.82 14 2 ▲ 1:59.44 +2.08

12 HALLER CELINA ITA +2.13 16 +1.57 11 4 ▲ 1:59.56 +2.20

13 SCHNEEBERGER Bettina SUI +2.49 19 +1.67 12 6 ▲ 2:00.02 +2.66

14 GARDANO Carola ITA +2.69 20 +1.76 13 6 ▲ 2:00.31 +2.95

15 UNTERHOLZNER Petra ITA +4.15 23 +1.97 15 8 ▲ 2:01.98 +4.62

16 MASCHERONA Marika ITA +5.04 29 +1.29 6 13 ▲ 2:02.19 +4.83

17 SANDULLI Elena ITA +4.03 21 +2.43 19 4 ▲ 2:02.32 +4.96

18 TINTORRI Giulia ITA +4.37 24 +2.27 17 6 ▲ 2:02.50 +5.14

19 POZZI Romina ITA +4.54 25 +2.42 18 6 ▲ 2:02.82 +5.46

20 PAVENTA Giulia ITA +4.11 22 +2.94 21 2 ▲ 2:02.91 +5.55

21 DON Katrin ITA +5.06 30 +2.63 20 9 ▲ 2:03.55 +6.19

22 STEINMAIR Laura ITA +4.82 27 +3.03 22 5 ▲ 2:03.71 +6.35

23 GOTTI Alessandra ITA +4.76 26 +3.43 23 3 ▲ 2:04.05 +6.69