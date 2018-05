Degasperi vince il medio di Candia Canavese

CANDIA CANAVESE (TORINO). Alessandro Degasperi ha vinto il triathlon medio di Candia Canavese, gara scelta come tappa della rifinitura in vista dell'Ironman di Lanzarote del 26 maggio prossimo, terzo impegno ufficiale stagionale di Degasperi. "Bella giornata di triathlon a Candia - ha detto Alessandro - Grazie a tutti per il tifo e gli attestati di stima! È stato un piacere prendere parte ad una delle storiche gare no draft italiane ed incontrare così tanti atleti amanti del vero spirito del nostro sport! Complimenti a tutti, atleti ed organizzatori!"