Cronosquadre tricolore, terzi Smarzaro e Visintainer 

TRENTO. Ci sono anche i trentini Daniel Smarzaro e Lorenzo Visintainer sul podio dei campionati italiani della cronosquadre a Treviglio (Bergamo), dove arriva un doppio piazzamento anche per il Veloce Club Borgo con le squadre Allievi maschile e femminile. Il titolo della categoria Under 23 va al Team Colpack di Covi, Masotto, Baccio e Baldaccini, primi in 47’19”. Argento per la Mastromarco (a 40”) e bronzo per la General Store di Smarzaro e Visintainer (a 42”), con la Iseo Rime Carnovali del volanese Samuele Zambelli e del roveretano Mattia Baldo quinta a 1’13”.Tra gli Allievi, settimo posto a 44” dai vincitori (Valcavasia) per Marco Andreaus, Andrea Dalvai e Maurizio Cetto del Vc Borgo, che si piazza al sesto posto nella prova riservata alle Allieve. L.F.