Crippa ai piedi del podio alla BOclassic

BOLZANO. Si è chiuso domenica a Bolzano con la tradizionale corsa di San Silvestro BOclassic il 2017 dell’atletica altoatesina. Le vittorie sono andate, come da pronostico, ai detentori del titolo: in campo maschile si è imposto l’etiope Muktar Edris, mentre tra le donne ha vinto la keniana Agnes Tirop.

Edris, che ad agosto si è laureato a Londra campione del mondo sui 5000 m, ha dominato i 10 km della prova maschile, conquistando in 28.45 minuti il suo terzo successo a Bolzano, davanti ai due marocchini Soufiane Bouqantar (+ 22 secondi) e Hicahm Amghar (+23 secondi). Dopo pochi chilometri Edris si è staccato dal gruppo, andando a vincere in solitario. Migliore azzurro in gara, il giovane trentino di origine etiope delle Fiamme Oro Yeman Crippa, al quarto posto.