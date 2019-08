Craft ha vinto il torneo da 2 milioni di dollari 

TRENTO. Aaron Craft ha vinto il “The Tournament”. Il 28enne di Findlay, assieme ad altri ex compagni di college usciti da Ohio State University, ha conquistato la vittoria del torneo estivo che metteva in palio per il vincitore due milioni di dollari. La sua “Carmen’s Crew” ha avuto la meglio sui Golden Eagles (prodotti di Marquette University) per 66-60 al termine di un match equilibrato ed intenso in cui Aaron è stato determinante, ancora una volta, con il suo impatto a tutto campo: sette punti, cinque rimbalzi, quattro assist e un recupero in poco più di 30’ in campo per il 28enne simbolo della Dolomiti Energia Trentino e volto della campagna abbonamenti, che prosegue all’Aquila Basket Store.



L’ormai celebre torneo estivo, che mette a confronto squadre con giocatori provenienti da tutti i campionati professionistici, sta diventando un appuntamento fisso anche per tante stelle di Serie A, EuroCup ed Eurolega. Basti pensare che in argento-rosso, assieme ad Aaron, hanno giocato anche l'ex Trento e ora pilastro dell’Asvel David Lighty, oltre a veterani Eurolega come Jon Diebler e DeShaun Thomas: nella finale di martedì tra le fila dei Golden Eagles (prodotti di Marquette University) c’erano anche alcuni volti noti ai tifosi del basket nostrano come Travis Diener e Jamil Wilson.