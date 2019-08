Craft è già in forma. E martedì gioca per 2 milioni di dollari

TRENTO. Aaron Craft è in finale al “The Tournament” con i prodotti di Ohio State. Il playmaker della Dolomiti Energia protagonista nel torneo estivo che vede affrontarsi il meglio del basket nei mesi di vacanza e che mette in palio due milioni di dollari al vincitore: martedì la finalissima.





Lo spirito competitivo e la voglia di portare le sue squadre al successo non trovano mai tregua: lo ha dimostrato negli anni del college, in D-League vincendo il titolo i Santa Cruz Warriors, lo ha fatto a Trento spingendo la Dolomiti Energia alla prima finale scudetto della sua storia. E lo fa anche in estate. Il 28enne di Findlay sta vestendo i panni di trascinatore della “Carmen’s Crew”, la squadra assemblata con giocatori usciti Ohio State che con la vittoria ai danni degli Overseas Elite dell’ex bianconero Jamarr Sanders ha conquistato l’accesso alla finale del The Tournament. 4 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 7 recuperi per Aaron nella vittoria, con Craft a fare letteralmente impazzire gli attaccani avversari e i telecronisti di Espn.



L’ormai celebre torneo estivo che mette a confronto squadre con giocatori provenienti da tutti i campionati professionistici sta diventando un appuntamento fisso anche per tante stelle di Serie A, EuroCup ed Eurolega. Basti pensare che in argento-rosso, assieme ad Aaron, gioca anche l’ex Trento e ora pilastro dell’Asvel David Lighty, oltre a veterani Eurolega come Jon Diebler e DeShaun Thomas: nella finale di martedì tra le fila dei Golden Eagles (Marquette University) ci saranno anche Travis Diener e Jamil Wilson.