Costazza, Gross & C. fanno tappa a Zagabria

TRENTO. L'Italia avrà sei rappresentanti nello slalom maschile di Coppa del mondo che si disputerà a Zagabria domenica 6 gennaio (prima manche ore 12:15, seconda ore 15:30, diretta tv Eurosport 1 e Raisport): il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Fabian Bacher, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. Il gruppo preparerà la gara a Tarvisio, in Friuli, dove si ritroverà la sera di mercoledì 2 gennaio e resterà fino a sabato 5 insieme ai tecnici Stefano Costazza e Daniele Simoncelli. I giovani saranno di scena nello slalom di Coppa Europa che si svolgerà in contemporanea in Val Cenis.

Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa. Non parteciperà alla trasferta in Croazia neppure Federica Brignone, che prepara i prossimi appuntamenti, e sarà sostituita da Marta Rossetti, 19enne poliziotta anche lei del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa.

Oltre alle due giovani che faranno il loro esordio in Coppa del mondo, a Zagabria l'Italia si presenterà con altre tre atlete: l'altra 19enne Lara Della Mea, che in Austria è riuscita a qualificarsi per la prima volta in carriera alla seconda manche chiudendo con un ottimo sedicesimo posto, la veterana del gruppo Chiara Costazza e infine Irene Curtoni, reduce dal settimo posto di Semmering, suo miglior risultato stagionale, e dal sesto posto nel parallelo di Oslo.

Lo slalom è in programma sabato 5, con prima manche alle ore 13 e seconda manche alle 16 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1): sarà la tredicesima volta che si gareggerà a Zagabria, l'Italia vanta due podi, il secondo posto di Nicole Gius nel 2009 e il terzo di Manuela Moelgg nel 2011.