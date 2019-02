Coppa Davis. Bene Seppi e Berrettini, Italia subito avanti contro l'India

CALCUTTA. E' iniziata con il piede giusto, per l'Italia, la sfida di Coppa Davis contro l'India.

Sull’erba del Calcutta South Club, nella capitale della regione indiana del Bengala occidentale, gli azzurri hanno vinto i primi due match di singolare.

Nell'incontro d’apertura, Andreas Seppi ha battuto per 64 62, in poco meno di un’ora ed un quarto di gioco, Ramkumar Ramanathan, imitato poi da Matteo Berrettini, che ha bagnato l’esordio in maglia azzurra superando per 64 63, in appena 58 minuti, il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran.