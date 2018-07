Con Pesole, Turrini e Santi la Nuotatori Trentini vola 

TRENTO. La Nuotatori Trentini ha calato il tris e, per il terzo anno consecutivo, è salita sul gradino più alto del podio ai campionati regionali assoluti, precedendo Bolzano Nuoto e Rari Nantes Trento. L’evento, che ha fatto registrare ben 1196 presenze gara, è stato ospitato dalla piscina Manazzon di Trento, trampolino di lancio per gli atleti prossimi a prendere parte ai campionati italiani giovanili di categoria a Roma (7-9 agosto per i Ragazzi, 10-13 agosto per Junior, Cadetti e Senior).



La Nuotatori Trentini ha trovato in Bruna Pesole (sei vittorie individuali), Nicola Turrini (tre successi per lui) e Mattia Santi i propri trascinatori e ha dominato le staffette maschili, mentre a garantire buona parte del bottino raccolto della Bolzano Nuoto ci ha pensato Alessandro Pusceddu, che ha imposto la propria legge nelle prove più lunghe del programma (1500, 800 e 400 stile e 400 misti). Guardando al medagliere dei regionali, la Nuotatori Trentini ha conquistato 18 dei 40 titoli in palio, seguita dalla Rari Nantes Trento con 8 e dalla Bolzano Nuoto con 7, quindi da Buonconsiglio e 2001 Team con due.



100 STILE MASCHILI: 1. Alessandro Bonvicini (2001 Team) 53”32; 2. Leonardo Valentini (Nuotatori Trentini) 52”52; 3. Francesco Peron (Nuotatori Trentini) 53”06; 4. Nicola Turrini (Nuotatori Trentini) 53”20; 5. Zeno Tecchiolli (Nuotatori Trentini) 53”84.



100 STILE FEMMINILI: 1. Valentina Donini (RN Trento) 58”94; 2. Vittoria Urbanetto (2001 Team) 59”70; 3. Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva) 1’00”05; 4. Sabrina Wegher (Ssv Bozen) 1’00”29; 5. Valerie Buffa (Buonconsiglio) 1’00”69.



200 FARFALLA MASCHILI: 1. William Casarotto (Nuotatori Trentini) 2’05”44; 2. Mattia Antonelli (RN Trento) 2’12”47; 3. Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) 2’15”65.



200 FARFALLA FEMMINILI: 1. Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) 2’21”81; 2. Nicole Straudi (Bolzano Nuoto) 2’24”15; 3. Margherita Piccoli (RN Ala) 2’25”94.



100 RANA MASCHILI: 1. Andrea Zenatti (Buonconsiglio) 1’04”75; 2. Mattia Santi (Nuotatori Trentini) 1’05”94; 3. Mauro Toniato (Nuotatori Trentini) 1’09”69; 4. Jovan Ilievski (RN Trento) 1’10”35; 5. Pavlo Hrytskov (Nuotatori Trentini) 1’10”73.



100 RANA FEMMINILI: 1. Elisa Fiorini (RN Ala) 1’14”57; 2. Emma Tiozzo (Team Veneto) 1’14”75; 3. Sofia Bisesti (Nuotatori Trentini) 1’16”45; 4. Katharina Springhetti (Bolzano Nuoto) 1’16”85; 5. Sofia Pusceddu (Bolzano Nuoto) 1’17”26.



50 DORSO MASCHILI: 1. Nicola Turrini (Nuotatori Trentini) 27”85; 2. Daniel Donola (Ssv Bozen) 28”26; 2. Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) 28”26; 4. Alessandro Bonvicini (2001 Team) 28”68; 5. Enrico Aguiari (2001 Team) 28”74.



50 DORSO FEMMINILI: 1. Maddalena Foradori (2001 Team) 31”43; 2. Maja Peirano (Buonconsiglio) 31”64; 3. Vittoria Urbanetto (2001 Team) 32”17; 4. Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) 32”22; 5. Valentina Donini (RN Trento) 32”83.



200 MISTI MASCHILI: 1. Mattia Santi (Nuotatori Trentini) 2’09”24; 2. Francesco Peron (Nuotatori Trentini) 2’14”17; 3. Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) 2’14”20; 4. Alessandro Pusceddu (Bolzano Nuoto) 2’15”29; 5. Gabriele Pecoraro (Nuotatori Trentini) 2’17”75.



200 MISTI FEMMINILI: 1. Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) 2’22”90; 2. Sofia Pusceddu (Bolzano Nuoto) 2’25”79; 3. Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) 2’26”76; 4. Giorgia Zanetti (RN Trento) 2’26”80; 5. Elisa Fiorini (RN Ala) 2’29”90.



4x200 STILE MASCHILE: 1. Nuotatori Trentini (Valentini, Tecchiolli, Turrini, Casarotto) 7’57”76; 2. Ssv Bozen (Bettin, Brillante, Donà, Donola) 8’11”65; 3. Bolzano Nuoto (Pusceddu, Delladio, Moretti, Chiereghin) 8’19”47.



4x200 STILE FEMMINILE: 1. RN Trento B (Baldessari, Dell’Anna, Zecchini, Donini) 8’50”63; 2. Nuotatori Trentini (Demattè, Mazzonelli, Gusperti, Pesole) 8’55”68; 3. Buonconsiglio (Caresia, Buffa, Leonardi, Mattivi) 9’01”18.



1500 STILE MASCHILI: 1. Alessandro Pusceddu (Bolzano) 16’01”72; 2. Luca Casagranda (Buonconsiglio) 16’42”86; 3. Massimiliano Molinari (Buonconsiglio) 17’22”75.



1500 STILE FEMMINILI: 1. Letizia Baldessari (RN Trento) 18’05”43; 2. Sara Petrolli (2001 Team) 18’35”10; 3. Claudia Boccolari (Bressanone) 18’37”03.



50 FARFALLA MASCHILI: 1. Nicola Turrini (Nuotatori Trentini) 25”72; 2. Mauro Toniato (Nuotatori Trentini) 25”75; 3. Mattia Antonelli (RN Trento) 26”04; 4. Gabriele Pecoraro (Nuotatori Trentini) 26”09; 5. Francesco Peron (Nuotatori Trentini) 26”13.



50 FARFALLA FEMMINILI: 1. Giorgia Zanetti (RN Trento) 28”40; 2. Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) 28”49; 3. Nicole Straudi (Bolzano Nuoto) 29”80; 3. Maja Peirano (Buonconsiglio) 29”80.



200 STILE FEMMINILI: 1. Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) 2’03”73; 2. Valerie Buffa (Buonconsiglio) 2’08”79; 3. Vittoria Urbanetto (2001 Team) 2’09”12; 4. Sabrina Wegher (Ssv Bozen) 2’10”58; 5. Giada Caresia (Buonconsiglio) 2’11”54.



200 STILE MASCHILI: 1. William Casarotto (Nuotatori Trentini) 1’55”86; 2. Leonardo Valentini (Nuotatori Trentini) 1’56”80; 3. Alessandro Bonvicini (2001 Team) 1’57”48; 4. Francesco Peron (Nuotatori Trentini) 1’58”01; 5. Stefan Bettin (Ssv Bozen) 1’58”96.



200 RANA MASCHILI: 1. Mattia Santi (Nuotatori Trentini) 2’27”14; 2. Jovan Ilievski (RN Trento) 2’32”97; 3. Luca Casagranda (Buonconsiglio) 2’35”76.



200 RANA FEMMINILI: 1. Emma Tiozzo (Team Veneto) 2’38”00; 2. Sofia Pusceddu (Bolzano Nuoto) 2’42”83; 3. Katharina Springhetti (Bolzano Nuoto) 2’46”31.



100 DORSO MASCHILI: 1. Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) 59”59; 2. Nicola Turrini (Nuotatori Trentini) 1’00”87; 3. Nicola Serafin (Buonconsiglio) 1’01”96.



100 DORSO FEMMINILI: 1. Valentina Donini (RN Trento) 1’06”49; 2. Maddalena Foradori (2001 Team) 1’07”87; 3. Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) 1’08”06.



4x100 STILE MASCHILE: 1. Nuotatori Trentini (Tecchiolli, Turrini, Pecoraro, Valentini) 3’35”57; 2. Ssv Bozen (Bettin, Brillante, Donola, Donà) 3’43”40; 3. Bolzano Nuoto (Moretti, Chiereghin, Pusceddu, Delladio) 3’44”42.



4x100 STILE FEMMINILE: 1. Nuotatori Trentini (Pesole, Demattè, Bisesti, Gusperti) 4’05”25; 2. Buonconsiglio (Peirano, Buffa, Celoro, Caresia) 4’07”26; 3. RN Trento A (Donini, Dell’Anna, Zanetti, Folgheraiter) 4’07”40.



800 STILE MASCHILI: 1. Alessandro Pusceddu (Bolzano Nuoto) 8’26”34; 2. William Casarotto (Nuotatori Trentini) 8’46”36; 3. Luca Casagranda (Buonconsiglio) 8’51”64.



800 STILE FEMMINILI: 1. Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) 9’08”57; 2. Sofia Pusceddu (Bolzano Nuoto) 9’17”02; 3. Letizia Baldessari (RN Trento) 9’28”40.



50 STILE MASCHILI: 1. Nicola Turrini (Nuotatori Trentini) 24”43; 2. Leonardo Valentini (Nuotatori Trentini) 24”49; 3. Zeno Tecchiolli (Nuotatori Trentini) 24”53; 4. Alan Roncolato (Nuotatori Trentini) 24”71; 5. Alessandro Bonvicini (2001 Team) 24”96.



50 STILE FEMMINILI: 1. Sabrina Wegher (Ssv Bozen) 27”22; 2. Elena Spagnolo (Amici Nuoto Riva) 27”34; 3. Maja Peirano (Buonconsiglio) 27”56; 4. Valentina Donini (RN Trento) 27”61; 5. Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva) 27”88.



400 MISTI MASCHILI: 1. Alessandro Pusceddu (Bolzano Nuoto) 4’39”21; 2. Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) 4’45”11; 3. Marcello Massei (RN Ala) 5’02”51.



400 MISTI FEMMINILI: 1. Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) 5’00”46; 2. Sofia Pusceddu (Bolzano Nuoto) 5’12”80; 3. Nicole Vallata (Bolzano Nuoto) 5’25”03.



100 FARFALLA MASCHILI: 1. William Casarotto (Nuotatori Trentini) 56”21; 2. Mattia Antonelli (RN Trento) 57”16; 3. Alessandro Bonvicini (2001 Team) 58”03.



100 FARFALLA FEMMINILI: 1. Francesca Stoppa (RN Trento) 1’00”57; 2. Giorgia Zanetti (RN Trento) 1’03”53; 3. Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) 1’03”62.



50 RANA MASCHILI: 1. Andrea Zenatti (Buonconsiglio) 29”11; 2. Mattia Santi (Nuotatori Trentini) 29”84; 3. Mauro Toniato (Nuotatori Trentini) 30”84.



50 RANA FEMMINILI: 1. Elena Spagnolo (Amici Nuoto Riva) 33”97; 2. Elisa Fiorini (RN Ala) 34”64; 3. Katharina Springhetti (Bolzano Nuoto) 35”79.



200 DORSO MASCHILI: 1. Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) 2’10”77; 2. Nicola Serafin (Buonconsiglio) 2’16”13; 3. Martin Chiereghin (Bolzano Nuoto) 2’18”43.



200 DORSO FEMMINILI: 1. Valentina Donini (RN Trento) 2’26”40; 2. Sara Gusperti (Nuotatori Trentini) 2’30”52; 3. Maddalena Foradori (2001 Team) 2’30”73.



400 STILE MASCHILI: 1. Alessandro Pusceddu (Bolzano Nuoto) 4’04”14; 2. William Casarotto (Nuotatori Trentini) 4’12”24; 3. Stefan Bettin (Ssv Bozen) 4’13”55.



400 STILE FEMMINILI: 1. Bruna Pesole (Nuotatori Trentini) 4’25”44; 2. Valerie Buffa (Buonconsiglio) 4’30”04; 3. Vittoria Urbanetto (2001 Team) 4’30”27.



4x100 MISTI MASCHILE: 1. Nuotatori Trentini (Turrini, Santi, Casarotto, Valentini) 3’58”51; 2. Bolzano Nuoto (Delladio, De Santis, Bacchiega, Pusceddu) 4’08”30; 3. Ssv Bozen (Donola, Bettin, Brillante, Donà) 4’09”62.



4x100 MISTI FEMMINILE: 1. RN Trento A (Donini, Zanetti, Baldessari, Dell’Anna) 4’34”61; 2. Ssv Bozen A (Tava, Didanovic, Trapasso, Donà) 4’35”16; 3. Nuotatori Trentini (Gusperti, Bisesti, Pesole, Demattè) 4’35”51.



CLASSIFICA SOCIETÀ: 1. Nuotatori Trentini p. 477; 2. Bolzano Nuoto 280; 3. RN Trento 224; 4. Buonconsiglio 206; 5. 2001 Team 163; 6. Ssv Bozen 150; 7. Amici Nuoto Riva 107; 8. RN Ala 67; 9. Bressanone Nuoto 24; 10. As Merano 8. (l.f.)



©RIPRODUZIONE RISERVATA.