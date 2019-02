Clarentia, la rimonta vale il terzo posto 

VICENZA. Per vincere serve carattere e il Trento Clarentia lo ha dimostrato. Non è bastato infatti al Vicenza essere passato in vantaggio due volte con Stocchero e Broccoli per blindare il match casalingo. La reazione delle gialloblu è stata esemplare, Rosa e Linda Tonelli hanno immediatamente riportato in equilibrio il match, Alessandra Tonelli e Poli hanno confezionato il definitivo 2-4.



In avvio Rigon lascia sul posto, Varrone che è costretta a stenderla fallosamente in area. Sul dischetto si presenta Dal Bianco che grazia il Trento Clarentia spedendo sul palo. Il gol arriva però al 34’: Stocchero sfrutta bene il cross di Broccoli ed anticipa Lenzi sul primo palo non lasciando scampo a Valzolgher. Il Trento Clarentia reagisce positivamente allo svantaggio e, poco prima del duplice fischio, Torresani conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta proprio il capitano che però manca di freddezza e si lascia ipnotizzare da Bianchi. Sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente Rosa scaccia la paura e, in mischia, segna il goal del pari. Nella ripresa il Vicenza trova il vantaggio dopo soli due minuti con Broccoli. Linda Tonelli fa 2-2 approfittando di una palla incustodita in mezzo all’area. Il gol del sorpasso arriva invece al 13’: Alessandra Tonelli salta due avversarie al limite dell’area e calcia con precisione perforando ancora una volta il portiere locale. Il poker gialloblu lo serve infine Poli, su respinta corta della difesa vicentina, con un gran destro da fuori area, siglando il definitivo 2-4.



Il Trento Clarentia trova così la prima vittoria del 2019 agganciando la Voluntas Osio al terzo posto in classifica.