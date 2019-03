Camilla, l’argento più bello perché arriva a sorpresa 

TRENTO. La medaglia che non ti aspetti. La squadra del Comitato Trentino è salita nuovamente sul podio ai campionati italiani Aspiranti all’Alpe di Lusia, con una lieta sorpresa. La roveretana Camilla Vianello si è infilata al collo la medaglia d’argento nello slalom speciale femminile, sfiorando anche il colpaccio. La portacolori dello Sci Club Città di Rovereto non si è risparmiata in entrambe le manche e ha chiuso a soli 19 centesimi dalla trionfatrice di giornata, la valdostana Sophie Mathiou, che si è resa autrice di una straordinaria rimonta nella seconda frazione. Camilla ha posto così il sigillo ad una stagione importante, contrassegnata da una seconda parte di inverno affrontata con grande determinazione, supportata da un’ottima forma fisica e dalle doti tecniche della trentina.



Camilla si è resa protagonista di una gara lineare e di alto livello. A metà gara, infatti, l’atleta lagarina era seconda, staccata di appena 3 centesimi dalla toscana Matilde Gavazzi, ed è poi stata brava a mantenere la concentrazione e a confermare la seconda piazza anche al termine della run decisiva ai fini dell’assegnazione delle medaglie. Quella di bronzo è andata alla piemontese dello Sci Club Mondolè Martina Piaggio, seguita in classifica da Gaia Balngero e Camilla Mazzoleni. Settima la leader di metà gara Matilde Gavazzi (Sci club Abetone).



Seconda fra le trentine la predazzana Giorgia Felicetti del Val di Fiemme Ski Team, decima nella prima manche e dodicesima a fine gara. Da segnalare poi il 19esimo posto di Margherita Gelmetti dell’Agonistica Campiglio Val Rendena, il 22esimo di Nicol De Vito del Val di Fiemme Ski Team, il 29esimo di Marina Claoti dello Ski Team Fassa e il 31esimo di Greta Lattuada dell’Agonistica Campiglio.



Sempre venerdì, ai Tricolori Aspiranti è andata in scena anche la discesa libera maschile, vinta dal veneto Giovanni Franzoni, che ha preceduto di 14 centesimi il coetaneo Federico Scussel e di 56 centesimi il classe 2002 Marco Abbruzzese, terzo. Settimo e migliore dei trentini Luca Isabella dello Ski Team Fassa, staccato di 1”06 dal vincitore, mentre Edoardo D’Amico ha chiuso la propria prova con il nono tempo, a 1”32. Tredicesimo, poi, Fabian Cincelli, che ha pagato un ritardo di 1”39”. L.F.



©RIPRODUZIONE RISERVATA.