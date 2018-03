C’è lo Junior Basket Rovereto in testa alla classifica

ROVERETO. Lo Junior Basket Rovereto occupa meritatamente la vetta del campionato di Promozione del Trentino – Alto Adige, girone Gold. Con 26 punti, precede di 2 punti l’Apecheronza Avio (24) e di 4 punti Olimpia Alto Adige e Bc Gardoplo (22). Una squadra che, dopo le semifinali di categoria della scorsa stagione, ha ringiovanito molto il proprio roster, inserendo molti i ragazzi del settore giovanile e facendo così registrare un’età media di soli 22 anni. Mantenuta la guida tecnica, affidata ancora all’esperto coach Andrea Debiasi coadiuvato dal vice Alessandro Todeschi, gli obiettivi sono quelli degli anni precedenti: lavoro duro, sia tecnico che tattico, che miri, attraverso la crescita del singolo, alla crescita del collettivo. Il risultato di questo duro lavoro a lungo termine è ben al di sopra delle aspettative. Infatti, i ragazzi stanno occupando la vetta del girone dall’inizio della competizione, pur confrontandosi di volta in volta con giocatori dalla più elevata esperienza. La società del neo presidente Enrico Bettini può essere orgogliosa di questo gruppo. Un gruppo composto da ragazzi cresciuti nel settore giovanile, che nel corso delle scorse stagioni agonistiche non hanno avuto molte soddisfazioni in termini di vittorie, ma che ora stanno raccogliendo, al termine di un lungo periodo di crescita, i loro frutti e grandi soddisfazioni.



Una nota di merito va spesa anche nei confronti dello staff tecnico, che cura il percorso di crescita dei ragazzi preferendo il miglioramento nel tempo al raggiungimento di un risultato nel breve periodo.